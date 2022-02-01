1 Şubat 2022 Salı 12:24 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 12:24

Yaşlılık maaşı ne kadar 2022? "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen yaşlılık maaşı hakkında araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 yılı için maaşlarda yapılan düzenleme sonrasında yaşlılık ve engelli maaaşlarının yükseldiğini açıkladı. Peki, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne zaman verilecek?

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.084 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 865 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 1.298 TL'ye, evde bakım yardımının 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1.649 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.084 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 865 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 1.298 TL'ye, evde bakım yardımının 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1.649 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865, TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıkladı.

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) NE ZAMAN VERİLECEK?

2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.