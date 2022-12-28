EYT ne zaman açıklanacak? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri 2022: Bugün ne oldu?

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri 2022; Yeni yıla günler kala emeklilik bekleyen, yasadan faydalanacak vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. EYT ile ilgili düzenlemeler ve yaş sınırı konusu, geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki milyonlşarca vatandaşın merakla beklediği EYT ne zaman açıklanacak? EYT İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri 2022

Başkan Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişnelerinş aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ



Dün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak.

AK PARTİ'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan EYT'de yaş düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada "EYT'yi yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak" diye konuştu.

Kabine sonrası EYT ile ilgili gelen soruya yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, "Bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "Bu hafta açıklanacak" dedi.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılın son toplantısı öncesinde EYT ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu. Daha önce 1,8 milyon kişinin EYT kapsamında yer aldığını aktaran Bakan Bilgin bu rakamın 1,9 milyon olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin yaş sınırlaması için 'evet' demezken, ihtimal dahilinde olabileceğini söyledi ve, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılın son toplantısı öncesinde EYT ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu. Daha önce 1,8 milyon kişinin EYT kapsamında yer aldığını aktaran Bakan Bilgin bu rakamın 1,9 milyon olduğunu belirtti.

Hamza Dağ yaptığı açıklamada "(EYT'de yaş kriteri olacak mı?) EYT konusu gerçekten en ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken ve hiç kimsenin bir mevzuat düzenlemesi yapıldığında 'Ben dışarıda kaldım' demeyeceği bir çalışma. Bakanlık o konuda da bütün ayrıntısına kadar çalışıyor. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bakanlıktan aldığımız bilgiler çerçevesinde. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konacak." ifadelerini kullandı.