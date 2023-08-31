Gözler Hakem Kurulu'nda: Memurun zam oranları bugün belli olacak

Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, yapılacak son toplantıda.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak.

Memur zammı belli oluyor... Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak.

Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek. Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.