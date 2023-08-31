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Ekonomi

Gözler Hakem Kurulu'nda: Memurun zam oranları bugün belli olacak

Memur ve memur emeklisi zammı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul'un bugün saat 10.00'da gerçekleştireceği son toplantıda milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları belli olacak.

TRT Haber31 Ağustos 2023 Perşembe 00:10 - Güncelleme:
Gözler Hakem Kurulu'nda: Memurun zam oranları bugün belli olacak
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Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, yapılacak son toplantıda.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak.

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Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak.

Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek. Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

  • memur
  • maaş
  • emekli

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