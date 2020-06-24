Hafta sonu marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık?

24 Haziran 2020 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:42

YKS sınavının yapılacağı saatler içerisinde uygulanacak olan kısmi sokağa çıkma yasağında açık olacak kurum ve işletmeler genelgede belirtildi. Vatandaşlar Hafta sonu marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında sınava girecek adaylar ve velileri yasaktan muaf olacaklar. YKS sınavının uygulanacağı cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak? İşte kısmi sokağa çıkma yasağındaki istisnai maddeler.

Geçen hafta LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS için uygulanacak. Yasak belirli saatleri kapsarken birçok işletmenin çalışma düzeni etkilenmeyecek ancak vatandaşlar evlerinin çevresindeki market bakkal ve diğer açık olan işletmelere gidebilecek.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında marketler normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaklar. BİM, A101 ve ŞOK marketler kapanış saati olan 21.00'a kadar açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Gelecek hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağına dair detaylar belli oldu;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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