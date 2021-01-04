İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,379
  • EURO
    9,0605
  • ALTIN
    458.317
  • BIST100
    1493
Ekonomi

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Emekli ve memurların merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,33 zam alacak. Memura yüzde 4,33 enflasyon farkı verilecek. SSK ve Bağ-Kur zammı ise yüzde 8,37 oldu.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:18
ABONE OL

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 7,33 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4,33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,37'ye karşılık geliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.