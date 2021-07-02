Migros kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Migros Kurbanlık 2021 fiyat listesi

2 Temmuz 2021 Cuma 17:35 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:35

Migros kurbanlık fiyatları 2021 belli oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, en önemli ibadetler arasında yer alan kurban ibadeti için hazırlıklar yapılıyor. Tüm İslam dünyası, bu sene Temmuz'un 20'sine denk gelen Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılayacak. Süpermarketler de kurban bayramı öncesi kurbanlık siparişlerini almaya başladı. Buna göre Migros kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere Migros Kurbanlık 2021 fiyat listesi

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2021 NE KADAR?

Müşterilerinin merakla beklediği Migros kurbanlık fiyatları 2021 belli oldu. Migros'ta kurbanlıklar mağazadan teslim, eve teslim ve bağış şeklinde yapılır. Sipariş verilen kurbanlıklar kesilip parçalara ayrılmış şekilde koliyle adrese teslim ediliyor. İşte bu sene Migros'ta satılacak olan kurbanlık fiyatları..

MİGROS'TA KURBANLIK 2021 FİYAT LİSTESİ

Migros'ta kurbanlık Koç en az 12 kg kuyruk yağsız kemikli et 1,795 TL,

Migros'ta kurbanlık Koç kıvırcık en az 16 kg kemikli et 1,950 TL,

Migros'ta kurbanlık Büyükbaş 1/7 hisse en az 25 kg sakatatsız kemiksiz et 33-35 kg kemikli ete denk gelir 2,295 TL olarak açıklandı.

MİGROS KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Migros'ta kurbanlık siparişini online olarak verebilirsiniz. Satın aldığınız kurbanınızı ise belirleyeceğiniz mağazadan teslim alabilirsiniz. Teslim almak istediğiniz mağazayı satın alma işlemi sırasında seçebilirsiniz.

Migros'tan alacağınız kurbanlıkları ister adresinize teslim ettirebilir, isterseniz de Kızılay/Koruncuk Vakfı/Ziçev Vakfı'na Migros aracılığıyla bağışlayabilirsiniz.

Koç ve Büyükbaş kurbanınızın deri, kelle, paça, sakatat, bağırsak, yağlar ve büyükbaş kemikleri, Ziçev ve Eğitim Gönüllüleri Vakıfları adlı hayır kurumuna bağışlanır.

MİGROS'TA KURBANLIKLAR NASIL KESİLİR?

Migros'ta kurbanlıkların canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri, veteriner hekimler tarafından kesim öncesi yapılır. Kesim sonrası, kurbanlıkların karkas ve iç organları veteriner hekimler tarafından %100 muayene edilir. Kurban kesimler; yasal mevzuat ve standartlarımıza uygun, onaylı kesimhanelerde, İslami kurallara uygun olarak bayram namazına takiben, vekalet alınarak din görevlisi ve noter huzurunda yapılır.

Kurbanınız kesildiğinde; kesim sırasına göre, sipariş formunda bulunan "kesim bilgisini ileteceğimiz cep telefonunuza SMS olarak bilgi verilir. Kesim sonrası karkaslar parçalamaya alınmadan önce soğuk odalarda dinlendirilir ve gereken sıcaklığa inmesi sağlanır. Bu nedenle; koç kurbanlıklar en erken bayramın 2.günü, büyükbaş kurbanlıklarımız da en erken bayramın 3. günü soğuk zinciri korunarak müşterilere teslimat ücreti alınmaksızın teslim edilir.

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