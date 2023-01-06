Milyonlarca memur ve emekliye ek gösterge müjdesi! Bu ay yürürlüğe giriyor

Memur ve memur emeklilerinin yıllardır beklediği ek gösterge düzenlemesi bu ay yürürlüğe giriyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklanan yüzde 30'luk maaaş artışına ilave olarak ek gösterge ile maaşlar daha da artacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse intibak yasasının çıkması dahilinde emekli maaşına 1.200 TL ek zam yapılacak. Memurların toplu sözleşme, enflasyon farkı ve ek zamla birlikte alacakları 2023 maaşları ek gösterge farkıyla birlikte daha da artacak.

MİLYONLARCA MEMURA EK GÖSTERGE MÜJDESİ!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranını yüzde 30 olarak belirlendiğini açıklamasının ardından en düşük emekli maaşı da 5.500 TL oldu.

Memur ve memur emeklileri, ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte maaşlarına ek zam alacak. Buna ek olarak intibak yasasının çıkması halinde 2000 yılı sonrasında emekli olan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 1.200 TL daha artacak.

Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırılacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000'den 3600'e çıkartılacak.

Ek göstergesi 600 puan artanlar ile 3600'e çıkartılan milyonlarca memur ve memur emeklisinin aylıklarında yüzde 30'luk maaş zammına ilave olarak 260,40 TL daha artış olacak.

Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanların aylıklarına 2.115 TL, 30 yıl hizmeti bulunanların aylıklarına ise 2.240 TL ilave artış yapılacak.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanlar 2.463 TL, 30 yıl hizmeti olanlar ise 2.587 TL daha fazla zam alacaklar.

BU AY YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR



Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, Ocak ayından itibaren aylıklarını zamlı olarak almaya başlayacaklar.

ZAMLI MAAŞLAR BU AY HESAPLARA YATACAK



Enflasyon rakamlarının 3 Ocak'ta açıklanması nedeniyle zamlı maaşlar yetişmedi. Söz konusu farklar ay sonuna kadar SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak.

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alırken Ocak ayının ilk yarısında oluşan 14 günlük zam farkı da ay sonuna kadar ödenecek. SSK emeklileri 17 Ocak'tan itibaren, Bağ-Kur emeklileri ise 25 Ocak ve sonrasında zamlı maaşlarını çekebilecekler.

İNTİBAK YASASIYLA EMEKLİ MAAŞINA 1.200 LİRA EK ZAM!

4A SGK ve 4B Bağ-Kur kapsamında 2000 yılından sonra emekli olanlara göre, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların maaşları daha yüksek olarak hesaplara yatıyor.

Aradaki farkın giderilmesini isteyen emeklilerin intibak yasası kapsamında maaşlarını yeniden hesaplanması rakamları 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarını daha yukarıya çekecek, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak.

Böylece emekli maaşları 1.200 TL'ye kadar yükselebilecek.