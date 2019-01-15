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Nokia, 350 çalışanını işten çıkarıyor

Nokia, 800 milyon dolar değerinde tasarruf bulma planının bir parçası olarak Finlandiya'da 350 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Finlandiya merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Nokia, 2020 yılına kadar 700 milyon avro (800 milyon dolar) değerinde tasarruf bulma planlarının bir parçası olarak Finlandiya'da 350 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.
 
Şirketin Finlandiya Operasyonları Başkanı Tommi Uitto, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Nokia'nın uzun vadeli rekabetçiliğini güvence altına almak için planlanan değişiklikler kaçınılmaz.” diye konuştu.
 
Akıllı telefon piyasasına yeniden ve daha etkili bir giriş yapan Nokia, 2017'de Android işletim sistemine geçiş yapmış ve HMD Global adı altında telefonlar üretmeye başlamıştı.
 
Nokia 2017'nin dördüncü çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık operasyon kârı açıklayarak 1,101 milyar dolarlık beklentiyi geçerek yüzde 9’luk bir artış elde etmiş ve aynı büyümeyi 2018'in ilk ve ikinci çeyreğinde de yakalamıştı.

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