3 Ocak 2022 Pazartesi 12:15 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:15

Ocak 2022 kira artış oranı belli oldu.TÜİK, kira artış oranını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından 2022 Ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar da 'Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte açıklanan enflasyon rakamlarına göre TÜİK kira artış oranı ve 2022 kira zam oranı hesaplama örneği

TÜİK KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca kişi tarafından merak edilen ve araştırılan Aralık 2021 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği TEFE TÜFE 2022 Ocak kira artış oranı da belli oldu.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

Böylece ocak ayında kiralara en fazla %19,60 oranında zam yapılabilecek

2022 OCAK KİRA ZAMMI AÇIKLANDI

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

2022 OCAK KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli: 196 lira

KİRAYA GÖRE 2022 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.315 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.435 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.554 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.674 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.794 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.913 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.033 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.152 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.272 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.392 lira