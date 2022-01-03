3 Ocak 2022 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:58

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Milyonlarca emeklinin merak ettiği "Emekli zammı açıklandı mı? SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli zammı ne kadar oldu? " soruları cevaplarını buldu. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Yaklaşık 13 milyon emeklinini beklediği maaş zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarına göre belli oldu.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyon oranı ise 13,58 oldu.

Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte 13 milyon emeklinin de maaşlarında değişiklik olacak.

SSK VE BAĞ-KUR 2022 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 22,48 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI

Ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46 olarak netleşti. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 liradan 3 bin 295 liraya çıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 liradan 2 bin 399. liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 liradan 1055 liraya yükselecek.

9/1 derecede öğretmen maaşı 4.941 liradan 6.354 liraya çıktı

8/1 derecede polis memuru maaşı 7.465 liradan 9.599 liraya çıktı.

1/4 derecede uzman doktorun maaşı 10.126 liradan 13.022 liraya çıktı.

9/1 derecede hemşirenin maaşı 5.237 liradan 6.733 liraya çıktı.

9/1 derecede vaizin maaşı 5.016 liradan 6.449 liraya çıktı.

En düşüş memur maaşı 4.880 liradan 6.275 liraya çıktı.

SGK 2000 öncesi 2.624 liradan 2.292 liraya çıktı.

SGK 2000 sonrası 1500 liradan 1.882 liraya çıktı.

Bağkur emeklisi maaşı 1.912 liradan 2.399 liraya çıktı.

Kıdem tazminatı tavanı 10 bin lirayı geçecek. Alınacak kıdem tazminatı artacak.

65 yaş aylığı bin 55 lira 80 kuruş, evde bakım desteği 2 bin 292 lira olacak.

Engelli aylıkları 842 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelliler için bin 264 liraya çıkacak.