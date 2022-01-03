Memur zammı ne kadar olacak? 2021 yıllık enflasyon rakamları açıklandı! Memur zammı 2022 hesaplama

3 Ocak 2022 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 2021 yılında enflasyon yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayı enflasyonu (TÜFE) yüzde 13,58 olarak kaydedildi. Memur zammında etkili olacak yıllık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte vatandaşların merak ettiği "Memur zammı ne kadar olacak?" sorusu cevabını buldu. İşte Memur zammı 2022 hesaplama ile ilgili detaylar...

MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği enflasyon rakamları bugün açıklandı. Buna göre memur ve emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

MEMUR ZAMMI 2022 HESAPLAMA

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Hemen ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak.

Memur ve emekliler 2022 yılında yapılacak zam oranını merakla bekliyordu. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibariyle geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.