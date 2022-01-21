ŞOK aktüel 22 Ocak 2022 kataloğu yayınlandı! ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var?

21 Ocak 2022 Cuma 15:14 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 15:14

ŞOK'un bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel 22 Ocak 2022 kataloğunda; Ütü masası, çamaşır kurutmalık, dik süpürge, eğitici ve öğretici oyuncaklar uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK hafta sonu fırsatlarında neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki hafta sonu fırsatları

ŞOK AKTÜEL 22 OCAK 2022 KATALOĞU

ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında 2 Litrelik toz hazneli, pratik el süpürgesi olarak kullanılan, çeşitli aparatlara sahip toz torbasız kullanım özelliği ile Goldmaster Dik Süpürge 279 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

22 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; LCD ekranlı Akel Dijital Cam Baskül 54,90 TL, Ütü Masası 219 TL, primanova Palm Kahve Banyo 5'li Seti 169 TL, damla Desen Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 59,90 TL'den satışa sunulacak.

Şok Hafta Sonu indirimleriyle ayrıca Lime Tablet Mop Set 89,90 TL, Lime Sprey Mop Set 89,90 TL, Çift renkli Katlanır Maşrapa 14,95 TL, Katlanır Su Kovası 49,95 TL, Plastik 12'li İnce Askı 14,95 TL, Ahşap 3'lü Askılık 19,95 TL, Tealight 25'li Set 19,95 TL, Şok Hafta Sonu Kataloğu ile 22 Ocak 2022 kampanya listesinde Ev tekstili olarak yer alan fırsat ürünleri ise; Bordo ve gri renk seçenekli Banyo Havlusu 2'li Takım 69,95 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 59,90 TL, Kaymaz Raf Örtüsü 49,95 TL

Şok Market hafta sonu indirimlerinde eğitici ve öğretici oyuncaklar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler hafta sonu fırsatlarında oyuncaklar koca bir sayfayı kaplıyor. 168 parçadan oluşan LOL 4in 1 Lisanslı Puzzle 19,95 TL, BARBİE 64 parça Lisanslı Manyetik Tablet Yazı Tahtası 29,95 TL, Manyetik Tablet Alfabe ve Matematik Seti 29,95 TL, Pasta Mumu ve Altlığı 10'lu Set 4,99 TL, LOL Lisanslı Balon ve Rozet Kart Seti 7,99 TL, LOL Lisanslı Basketbol Potası ve Topu 19,95 TL, GOKIDY 300 parça Mega Çubuklar 39,95 TL, Barbie Bebek 39,95 TL indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak.

ŞOK'un çocuklar için hazırladığı oyuncaklar bu kadarla da kalmıyor. Açılır kapanır kapaklı Lisanslı Kumbara 6,99 TL, Lisanslı Manyetik Dart 16,95 TL, Küçük Şef Serisi Kitap Çeşitleri 9,99 TL, GOKIDY Ütü Masası 14,95 TL, Hot Wheels Limitleri zorlayan Atlayış Pisti Yarış Seti 59,90 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta hafta sonu yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Şok Kampanya avantajları kapsamında sizlere sunulacak olan fırsat ürünleri ise; Haribo Super Party 21,50 TL yerine 10 TL, Ülker Finger Bisküvi 20,90 TL yerine 13 TL, Elidor Şampuan ve Saç Kremi 26,95 TL yerine sadece 15 TL indirimli fiyatları ile satılacak.

BİM'de bu cuma neler var? BİM 21 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu