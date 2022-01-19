BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 21 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:28 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:28

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve örgü malzemeleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta pijama takımları, cep telefonu, beyaz eşya, yumaklar, örgü setleri, şişler, hassas bıçaklar ve oyuncaklar gibi çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan Kumtel Turbo Fırın 499 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 21 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Fakir Buharlı Ütü, Alcatel GO 1 Cep Telefonu, Led Dekoratif Aydınlatma, Erkek Polar Eşofman Takımı, Erkek Polar Eşofman Takımı, Kumtel Beyaz Cam Davlumbaz, Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri, Bıçak Bileyici ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye, tuhafiye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 21 Ocak 2022 kataloğunun ilk sayfasında; Kumtel Turbo Fırın 499 TL fiyatla listede. Ayrıca Kumtel Beyaz Cam Davlumbaz 399 TL ve Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 649 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Set olarak düşünüp alabildiğinizde ise bu 3 ürün toplamda 1547 TL'ye geliyor.

BİM'de bu hafta cuma günü Züccaciye ve mutfak eşyaları kapsamında; Paslanmaz çelik, 4 bıçaklı, 1500 watt güçlü motor 2 yıl garanti Fakir Rendeli Belender Seti 499 TL, Kaymaz ayaklar, paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı, 2 farklı hız ayarlı, temizlenmesi kolay parçalara sahip 2 yıl garantili Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 349 TL,Emaye 24 cm Kızartma Tenceresi 79,90 TL, Emaye 3'lü Saklama Kabı Seti 89,90 TL,

Paşabahçe Generation Büyük Oval Tabak 16,90 TL, Paşabahçe Generation Kase 19,90 TL, Borcam Oval Fırın Kabı 39,90 TL, Sürbısa Çok Amaçlı Bıçak 59,90 TL, Sürbısa Doğrama Bıçağı 49,90 TL, Bıçak Bileyici 57,90 TL, Benante Kepçe Altlığı 14,90 TL, Yeni 15 Bölmeli Organizer 11,90 TL, Yuvarlak 450 ml Saklama Kabı 6,90 TL, Yuvarlak 850 ml Saklama Kabı 8,90 TL, Yuvarlak 1250 ml Saklama Kabı 10,90 TL, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 9,90 TL gibi fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri kapsamında satılacak olan elektrikli ürünlerin başında; Fakir Buharlı Ütü 299 TL, Paslanmaz çelik, 4 bıçaklı, 1500 watt güçlü motor Fakir Rendeli Belender Seti 499 TL, KİWİ markası ile Kaymaz ayaklar, paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı, 2 farklı hız ayarlı, temizlenmesi kolay parçalara sahip Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 349 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM 21 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda kışlık giyim kapsamındaki ürünlerde; Erkek Polar Eşfoman Takımı 79,90 TL, Erkek Flanel Alt Takım 49,90 TL, Kadın Ponponlu Bere 34,90 TL, Termal Mest 37,50 TL, Erkek Yünlü Bere 24,90 TL, Erkek İpli Boyunluk – Bere 12,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Terzi makası, kanaviçe kiti, seramik hamur kiti, plastik renkli çıtçıtlar, çıtçıt pensesi, örgü çantası gibi tuhafiye ürünleri satılacak.

BİM Aktüel 21 Ocak 2022 kataloğunda el işi aletleri grubunda yer alan ürünler ise; Dikiş 24'lü Seti 9,90 TL, Örgü Aparat Seti 9,50 TL, Makara 10'lu Seti 7,90 TL, Çelik Misinalı Şiş 4,90 TL, Hassas Bıçak 19,90 TL, Işıklı Masa Büyüteci 115 TL, Silikon Saplı 7'li Tığ Seti 23,90 TL, Terzi Makası 9,90 TL, Şiş Kutusu 4,90 TL, Örgü 2'li Şiş 3,50 TL, Örgü Çantası 9,90 TL, Hobi 3'lü Pens Seti 89,90 TL, Metal Kare Dikiş Kutusu 10,90 TL, Plastik Renkli Çıtçıtlar 54,90 TL, Halka Süsleme Kiti 39,90 TL,

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Kanaviçe Kiti 16,50 TL,Seramik 500 gr Hamur Kiti 12,90 TL, Çıtçıt Pensesi 99,90 TL, Sayılarla Boyama Tuval 24,90 TL, Sayılarla Boyama Tuval Seti 49,90 TL, Tuval 22,50 TL, Akrilik 6'lı Boya 14,90 TL, Beybi 100 gr Yumak 10,90 TL, Violet 100 gr Yumak 9,90 TL, Soft 100 gr Yumak 12,90 TL, Kelebek 100 gr Yumak 12,90 TL, Eylül 100 gr Yumak 12,90 TL, Twist 100 gr Yumak 12,90 TL'den bu cuma BİM'de yerini alacak.

BİM'de bu Cuma çocuklar için eğitici ve öğretici oyuncaklar da yer alıyor. Oyuncak Kamyon 99,90 TL, Oyuncak Meyve Sebze Kasası 24,90 TL, Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 24,90 TL, Konuşan Minik Bebekler 29,90 TL, Barbie Pırıltılı Bebek 39,90 TL, Kilitli Renkli Hatıra Defteri 24,90 TL, Faaliyet Kitapları 6,90 TL gibi fiyatlarla satışa sunulacak.

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