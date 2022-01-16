BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 18 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu!

16 Ocak 2022 Pazar 14:28 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 14:28

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 18 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan "Ayıcık Şirinliği" etiketli tekstil ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Zeytinyağı, Osmancık Pirinç, domates ve biber salçası gibi gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan Naturalove Pijama Takımı 69,90 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 18 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı bujiteri ve tekstil kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Kız – Erkek Bebek Tulum, Dekoratif Aydınlatma, Bambu Çubuklu Oda Kokusu, Toka ve Taç Çeşitleri uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Naturalove Pijama Takımı, Palmolive Duş Jeli, Komili Güneyin Efendisi Sızma Zeytinyağı ve Naturalove Dekoratif Aydınlatma gibi fırsat ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 18 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda İç Giyim Ürünleri ile Hijyen ve temizlik grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda "Ayıcık Şirinliği" var. Ayıcık temalı ürünlerde ilk olarak Naturalove Pijama Takımı 69,90 TL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak. Ayrıca Kırlent 22,50 TL, Toka 9,90 TL, Anahtarlık 14,90 TL ve Yan Toka 7,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan giyim ürünlerinde iç çamaşırları geniş yer kaplıyor. Kadın Düz Boxer 12,50 TL, Değişik yaş grupları için ebru, pembe ve beyaz renk seçenekli Kız Çocuk 2'li Slip 10,90 TL, Kadın Dantelli Boxer 9,90 TL, Kadın Dantelli Hipster Slip 18,90 TL ve Kadın Dantelli Hipster Slip 18,90 TL'den satılacak.

BİM kataloğundaki bujiteri ve bebeklerr için hazırlanan ürünlerde ise Toka ve Taç Çeşitleri 12,90 TL, Kadın Çorap Çeşitleri 19,90 TL, Kız – Erkek Bebek Tulum 34,90 TL, Değişik bedenlerde Naturalove Pijama Takımı 69,90 TL fiyatıyla kadın müşterilerin alımına sunulacak.

Ayrıca Meyve Nakışlı Soket Çorap 29,90 TL, Kadın Dantelli Hipster Slip 18,90 TL, Kadın Dantelli Hipster Slip 18,90 TL, Değişik beden seçenekli Keseli Şortlu Uyku Tulumu 44,90 TL, Naturalove Dekoratif Aydınlatma 22,50 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Piccolo Mondi Çıngıraklı Bebek Çorabı 10,90 TL, Dream Air 110 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 19,90 TL, Angie 150 ml Vücut Spreyi 12,90 TL, Palmolive 2×500 ml Duş Jeli 32,90 TL, Eyüp Sabri 250 ml Tıraş Kolonyası 17,90 TL, Colgate Zero 98 ml Diş Macunu 9,90 TL, Meltblownlu 50'li Maske 19,90 TL, Güldal 2,5 Kg Ultra Çamaşır Suyu 16,90 TL'den satılacak.

BİM 18 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğundaki temel ihtiyaç grubunda Bien 10×30 gr Kruvasan 14,90 TL. Bizim 4×250 gr Margarin 29,90 TL. Tat 2000 gr Bakliyat Nohut 39,90 TL. Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 57,50 TL. Kellogg's 650 gr Mısır Gevreği 14,90 TL. Komili Riviera 1 Litre Zeytinyağı 56,90 TL. Kozan 1000 gr Süzme Çiçek Balı 49,90 TL. Tat 2000 gr Bakliyat Pilavlık Bulgur 29,90 TL. Indomie 120 gr Körili Jumbo Noodle 3,90 TL. Destan 450 gr İsot – Kırmızı Pul Biber 17,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca bu hafta BİM kataloğunda bakliyat ve salçalarda özel indirimler uygulanmış durumda. Fıçı 650 gr Jalapeno Acı Biber Turşusu 7,90 TL, Porleo 245 gr Kremalı Kakaolu Bisküvi 8,90 TL, İnci 1000 gr Mega Kokteyl Yeşil Zeytin 29,90 TL, Tat 1450 gr Cam Kavanoz Biber Salçası 29,90 TL,

Calve 600 gr Ketçap ve 540 gr Mayonez 25,90 TL, Tat 2000 gr Bakliyat Kırmızı Mercimek 39,90 TL, Berk 100×3,2 gr Demlik Siyah Poşet Çay 21,90 TL, Eyüp Sabri Tuncer 250 ml Tıraş Kolonyası 17,90 TL, Komili Güneyin Efendisi Sızma Zeytinyağı 59,90 TL, Tat Cam Kavanoz 1700 gr Domates Salçası 29,90 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunulacak.