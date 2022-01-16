ŞOK'a bu hafta gelecek aktüel ürünler neler? 19 Ocak 2022 ŞOK kataloğu

16 Ocak 2022 Pazar 15:22 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 15:22

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde tekstil ürünleri ve elektrikli ısıtıcılar geniş yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta HP FHD Taşınabilir Bilgisayar, bebek battaniye yumağı, sepetli çok amaçlı dolap ve terlik çeşitleri uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta indirimler neler? İşte 19 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

19 Ocak ŞOK kataloğunda teknoloji ürünlerinden elektronik ürünlere, tekstil ürünlerinden modern tasarımlı ev eşyalarına, bebek ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar birçok ürün aktüel ürünler olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli Ev Aletleri grubunda; İntel Core İ5 işlemcili, freedos işletim sistemi, 16 GB ram ve 256 GB dahili hafızalı, 15,6 ekrana sahip olan 2 yıl garantili HP FHD Taşınabilir Bilgisayar 9299 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca mobilya kapsamında; Evdemo Roma Siyah 5 Raflı Metal Kitaplık 679 TL ve Evdemo Sıla 3 Kişilik Spor Kanepe 899 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda oyunseverler için bilgisayar aksesuarları geniş yer kaplıyor.

RAMPAGE markası ile 2 yıl garantili olan Led aydınlatma ve büyük kulak pedlerine sahip ayarlanan gürültü azaltma özelliği ile harika ses deneyimi ile konuşma yapabileceğiniz Rampage Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 169 TL,Rampage Oyuncu Kulaklık 149 TL, Rampage X-Jammer Oyuncu Klavye 159 TL, Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse 139 TL, Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 39,95 TL olacak.

ŞOK aktüel ürünler katalopunun ilk sayfasında yer alan oyuncu ürünleri bu kadarla sınırlı değil. PU DERİ den imal edilmiş olan Kafa yastığı ve bel desteği bulunan krom sağlam ayaklara sahip kırmızı ve siayh renk tam yatabilen 3 fonksiyonel özellikli Rampage Oyuncu Koltuğu 1,599 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK kataloğunda Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar ve Bebek Ürünleri geniş yer kaplıyor.

ŞOK Aktüel 19 Ocak kataloğunda GoKidy markalı Kaydırak 149 TL, Mama Sandalyesi 149 TL ve İlk Yaş Aktivite Masası 59,90 TL fiyatla yer alıyor. Güçlü İlk Arabam 99,90 TL, Yuvarlama Kulesi 49,95 TL, Yürüyüş Arkadaşım 29,95 TL, Çıngırak 19,95 TL, Pilsan Eğitici Klozet Kedi Köpek 99,90 TL, 3'lü Pilsan Kırılmaz Araba 24,95 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 4,99 TL, Fisher-Price Sihirli Mama Kasesi 29,95 TL, ERPA Üçlü Ördek Banyo Oyuncakları 19,95 TL ve Erken Eğitim Zeka Kartları 17,95 TL olacak.

4 Küçük 2 Büyük Sepetli Çok Amaçlı Dolap 249 TL, Gezer Kız - Erkek Çocuk Ayakkabısı 19,25 TL, Gezer Kadın - Erkek Keçe Terlik 39,95 TL, Kız - Erkek Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 29,95 TL, 375 cc Desenli Figürlü Pipetli Cam Şişe 14,95 TL ve 4'lü Kolaj Çerçeve 21,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta Anne ve Anne adaylarının ihtiyaçları kapsamında bebek ürünleri yer alıyor. Bebek Battaniye Yumağı 64,90 TL, Allesta Çocuk Yüz Maskesi 50'li Paket 24,95 TL, Yumuşak ve rahat Allesta N95 10'lu Maske 14,95 TL, %100 pamuktan üretilmiş olan 2'li Bebek body 10,95 TL, Bebek Yorganı 37,95 TL, Bebek Yastığı 9,99 TL, Bebek Ağzı 4'lü Silme Bezi 7,99 TL,

BEBELAND markası ile Bebeland Sensitive 1.5 Litre Çamaşır Deterjanı 35,90 TL, Bebeland Sensitive 1.5 Litre Çamaşır Yumuşatıcı 16,90 TL, Bebeland 750 ml Bebek Şampuanı 9,90 TL, Bebeland 3×60 adet Yeni Doğan Islak Havlu 24,90 TL, Bebeland Bebek Bezi çeşitleri 37,90 TL olacak.

Kız-Erkek Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 29,95 TL, Gezer Kadın Keçe Terlik 39,95 TL, Desenli Figürlü Pipetli Cam Şişe 14,95 TL, Kolej Çerçeve 4'lü Set 21,95 TL fiyatlarıyla çarşamba günü ŞOK'ta yerini alacak.

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