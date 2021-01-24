ŞOK'a bu hafta neler gelecek? ŞOK 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!

24 Ocak 2021 Pazar 15:42 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 15:42

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alacak olan aktüel ürünlerin satışı, Şubat ayının 2'sine kadar sürecek. Peki ŞOK'a bu hafta neler gelecek? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çeşitli ürün yelpazesinde farklı ürünler yer alıyor. Elektrikli ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan züccaciyeye, mutfak istiyaçlarından mobilyaya birçok ürün indirimli oalrak satışa sunulacak. İşte ŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde; Tekstil ürünleri, teknolojik ürünler, mutfak araç ve gereçleri, döküm tava ve tencereler uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta kışlık giyim ürünlerinde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK'un bu hafta için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu Çarşamba günü satışa sunulacak. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde nu hafta; 43″ Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv, Tablet, Tv askı aparatı, Hızlı Şarj Kablosu, oyuncak çeşitleri, Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM'e bu Salı neler gelecek? BİM 26 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında!

; LG 43UN74006LB 43″ Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv 4.239 TL, Tv Askı Aparatı 29,95 TL, Asonic Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı 79,90 TL, Hytech 3A Metal Hızlı Şarj Kablosu 14,95 TL, Alcatel 7″ Smart Tab Tablet 539 TL, 4 Kişilik Masa Takımı 749 TL. Everest Oyuncu Klavye 34,95 TL, Oyuncu Mouse 29,95 TL, Fonksiyonel Batarya Ucu 16,95 TL'den,

Oyuncaklarda; GoKidy Uzay / Orman Kum Seti 19,95 TL, GoKidy Mini İş Araçları 5,99 TL, GoKidy Market – Piknik – Kekli Çay Seti 19,95 TL, Barbie Pırıltılı Bebek 34,95 TL, Dinazorlar & Arabalar Aktivite 6,99 TL'den,

Mutfak eşyalarında; Aksu Döküm Kare Tencere 169 TL, Döküm Derin Tencere 149 TL, Döküm Basık Tencere 139 TL, Döküm Kare Tepsi 129 TL, Döküm Tava 99 TL, Paşabahçe Kırmızı Pipetli Bardak 450 cc 6,99 TL, Çınaraltı Çay Bardağı 6’lı 6,99 TL, Kulplu Bardak 200 cc 2,25 TL, Servis Tabağı 9,99 TL, Kase 14,95 TL, Meyvelik 34,95 TL, 3’lü Saklama Kabı Seti 24,95 TL, Kase Set 2’li 9,99 TL, Kek / Pasta Fanusu 19,95 TL, Melamin Fanus 24,95 TL, Çok Amaçlı Organizer 24,95 TL'den

Tekstil ve giyim ürünlerinde; Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 69,90 TL, Erkek Tek Alt pijama 49,95 TL, Erkek Pijama Takımı 39,95 TL, Kutulu Havlu ve Kurulama Bezi Seti 14,95 TL, Kadın Wellsoft Patik 6,99 TL'den satışa sunulacak.