A101 aktüel ürünlerde de bu hafta neler var? A101 28 Ocak 2021 kataloğu yayınlandı

26 Ocak 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:17

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 28 Ocak 2021 aktüel ürünlerde bu hafta; Dikey Süpürge, Altus Buhar İstasyonlu Ütü, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi, El Blender Seti, Çelik Su Isıtıcı, Türk Kahvesi Makinesi, Şarjlı Saç Kesme Makinesi gibi fırsat ürünleri yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101 aktüel ürünlerde de bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 28 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Kadife Saçaklı Yolluk, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf, Farklı renk ve desenlerde Örme Masa Örtüsü, Keçeli Ütü Masası Kılıfı, Koltuk Örtüsü, Silk&Blue Ters Havlu Bayan Patik Çorap gibi tekstil ürünleri de yer alıyor.



A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları haberimizde yer alıyor. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyası, elektronik eşya, cep telefonu, televizyon, beyaz eşya ve daha birçok üründe büyük indirimler var. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı

A101 aktüel katalog ürünlerinde elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar sayısız üründe indirimli fiyatlar yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta Toshiba 49LL2A63DT FullHD Smart Led TV, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Lenovo HF130 Kulaklık, Lenovo M10 Tablet Bilgisayar, SEG SNF5200 No-Frost Buzdolabı, Çamaşır Makinesi ve SEG SBM Bulaşık Makinesi gibi birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 Aldın Aldın 28 Ocak 2021 kataloğunda miniklere özel çok sayıda ürün yer alıyor. Çocuklar için hazırlanan ürünler arasında; Çocuk Boyun Yastığı, Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı, Mama Sandalyesi, Bebek Küveti, Şeffaf Kulplu Maşrapa, Su Kovası, Seramik Mama Tabağı, Barbie Lisanslı Kızılderili Oyun Çadırı, Oyuncak Pufidik Puzzle, Oyuncak Mantar Çıngırak, Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Kaya Davul, Oyuncak Manyetik Set 9,95 TL. Oyuncak Yer Karosu 26,95 TL. Peluş Fil 24,95 TL. Oyuncak Afacan Arabalar, Kavramlar Karton Kitaplar, İlk Bilgilerim Flash Kartlar, Hayvan Desenli Yapboz Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor.