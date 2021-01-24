BİM'e bu Salı neler gelecek? BİM 26 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında!

24 Ocak 2021 Pazar 12:46 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 12:46

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Salı günü kahvaltılık yiyecekler, reçel, bal, tereyağı ve kuruyemişlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. BİM'de Salı günü gıdadan tekstil ürünlerine, kuruyemişlerden bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Peki BİM'e bu Salı neler gelecek? İşte BİM 26 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

BİM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her Salı ve Çarşamba raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Tahin Pekmez Karışımı,Torku Dana Kangal Sucuk, Yaylatürk Karabiberli Hindi Salam, Peyman Karışık Çiğ Kuruyemiş, Lokum Atölyesi Kaplamalı Saray Helvası, Seğmen Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı ve Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil gibi birçok üründe sürpriz indirimler var.

Aktüel ürünler kataloğunun kahvaltılık ürünleri ağırlıklı ilk sayfasında sucuk, dana baton salam, hindi kavurma, karabiberli hindi salam, çiftçi yoğurdu, piliç füme, dana jambon, tereyağı, çikolatalı ve çilekli süt, beyaz peynir, bidon yoğurt, cheddar peyniri, Trakya eski kaşar, taze peynir, laktozsuz süt ve dilimli klasik peynir gibi ürünler bulunuyor.

BİM Aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise kavrulmuş fındık, kakaolu fındık kreması, çiçek balı, tahin, karışık çiğ kuruyemiş, kaplamalı saray helvası, Antalya reçelleri, keçiboynuzu, karadut, hurma özü, meyveli karma lokum, cevizli sucuk, pekmezli pestil, demlik ve poşet çay, ızgara zeytin, tahin pekmez karışımı, Türk kahvesi, fırın helva ve cips çeşitleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta kahvaltılık malzemeler doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla raflarda yerini alacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

Serel 1400gr Tahin 29,90 TL. Seğmen 640gr Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı 29,90 TL. Nevbağ 640gr Kaçiboynuzu Karadut Hurma Özü 12,90 TL. Bir birinden harika lezzetleri ile dikkat çeken 290 gr Akdeniz Reçelleri çeşitleri 6,95 TL. Keyifçe 400gr Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil 16,90 TL. Keyifçe 400gr Cevizli Sucuk 12,90 TL. Sadece BİM mağazalarında bulabileceğiniz bir ürün olan Seyidoğlu 300gr Rafadan Tayfa Tahin Pekmez Karışımı 7,95 TL. Sayley 1000gr Kakaolu Fındık Kreması 18,90 TL. Çotanak 200gr Ballı Fıstık Ezmesi 14,90 TL. Lokum Atölyesi’nden 300gr Kaplamalı Saray Helvası 9,95 TL. Bodrum mandalinası, gül, nane ve limon çeşitlerinin yer aldığı Lokum Atölyesi 350gr Meyveli Karma Lokum 9,95 TL.

BİM'de bu hafta Salı günü geçerli olacak indirim kataloğunda; Simbat 500gr Kavrulmuş Fındık 39,90 TL, Peyman 100gr Karışık Çiğ Kuruyemiş 9,95 TL, Peyman Nutzz 130gr Yer Fıstığı 7,95 TL. Kellys 300 gr Ballı Buğday Patlağı 11,90 TL. Kellogs 700gr Coco Pops + Kase 13,90 TL, Özkaleli 300 gr Cevizli Zile Pekmezi 11,90 TL, Koska 220gr Fırın Helva 5,95 TL, Çerezza 108 gr Biftek ve Soğan Aromalı Cips 3,95 TL, Party 300gr Ballı Hardallı Mısır Cipsi 4,95 TL, Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 28,90 TL, Efor 1kg Tiryaki Çay 25,90 TL, Mehmet Efendi 250 gr Türk Kahvesi 18,90 TL, Naneli-Çikolatalı, Kaymaklı ve Çikolatalı seçeneklerinin yer aldığı Abdullah Efendi Keyif 100gr Türk Kahvesi 4,95 TL, Meyveli Karma Lokum 9,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde ayrıca; İnci 1000gr Mega Kokteyl Yeşil Zeytin 17,90 TL, İnci 240gr Izgara Zeytin 9,95 TL, Torku 500gr Dana Kangal Sucuk 24,90 TL, Torku 250gr Sade ve Fıstıklı seçeneklerinin yer aldığı Dana Baton Salam 12,90 TL, Yaylatürk 100gr Hindi Kavurma 6,95 TL, Yaylatürk 80gr Karabiberli Hindi Salam 3,95 TL, Polonez 60gr Piliç Füme 1,95 TL, Polonez 110gr Hindi Salam 3,50 TL, Polonez 60gr Dana Jambon 3,95 TL'den satılacak.

Torku 900gr Çiftçi Yoğurdu 7,50 TL, 200gr Tereyağı 14,50 TL, Sek 1kg Tereyağı 49,90 TL, Dost 2kg Bidon Yoğurt 10,90 TL, Dost 1litre Laktozsuz Süt 4,95 TL, Dost 200ml Çikolatalı/Çilekli Pastörize Süt 1,95 TL, Kaanlar 900gr Beyaz Peynir 28,90 TL, Aknaz 500gr Dilimli Klasik Peynir 19,90 TL, Altınkılıç 250gr Trakya Eski Kaşar 19,90 TL, Gündoğdu 200gr Cheddar Peyniri 13,90 TL, Kaymaklı biberli Peysan 200gr Taze Peynir 5,50 TL ve daha fazlası Salı günü BİM'de yerini alacak.