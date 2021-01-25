BİM'de bu hafta neler var? 27 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:04 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:04

BİM aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kataloğundaki indirimler belli oldu. BİM'in Çarşamba günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. Bu çarşamba satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler arasında; Saç Kesme Makinesi, Kulak ve Burun Kılı Düzeltme Seti, Lava Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi ve Yumurta Pişirme Makinesi gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte 27 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM 27 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Giyim grubunda Casio Spor Kol Saati, Spor Çanta, Boyun ve sırt Düzeltici, Dizlik, Katlanır Peluş Kulaklık, Erkek Spor Alt Eşofman, Erkek Spor Kapri, Kadın Sporcu Tayt, Erkek Spor Şort, Kadın Yanı Şeritli Tayt, Erkek Polar Eşofman Takımı, Kadın Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweat, Erkek Fermuarlı Polar Yelek gibi spor ve tekstil ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta çocuklar için de oyuncak çeşitleri yer alıyor. Oyuncak grubunda; Esnek Raylı Araba Pisti, Master Bloklar, Bilgi Çarkı Oyunu, Batman Pelerin ve Maske Seti, Satranç ve Dama oyunlarının yer aldığı 2’li Oyun Seti, 2250 parça Puzzle, 3 Boyutlu Karton Puzzle, Oyuncak Araba çeşitleri, Lisanslı Top, Arkadaşım Serisi Kitaplar, Tekli Arabalar ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta spor malzemeleri doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacak spor malzemelerinde; Voit Katlanabilir Koşu Bandı 2,499 TL, Katlanabilir Manyetik Bisiklet 699 TL, Egzersiz Sehpası 379 TL, Dambel Seti 99 TL, Flex Bar 49,90 TL. Esneme Bandı 19,90 TL. Pilates Yoga Matı 29,90 TL. Güç Ayarlı Egzersiz Bandı Seti 89,90 TL, Barfiks Çubuğu 49,90 TL, Voit Fitnes Eldiveni 19,90 TL, Ayak Bilek Ağırlığı 29,90 TL, AB Roller Geniş Tekerli Karın Egzersiz Aleti 23,90 TL, Donuf Egzersiz Topu 49,90 TL, Loop Bant Seti 12,50 TL, Pilates Topu ve Pompa 39,90 TL. Denge Egzersiz Diski 39,90 TL, Ayarlanabilir El Yayı 16,90 TL ve Sporcu Bandı 7,50 TL'den satışa sunulacak.