ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK aktüel ürünler 27 Mayıs 2020 kataloğu yayınlandı

26 Mayıs 2020 Salı 11:53 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 11:53

ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel kataloğu ve ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta şampuan ve yumuşatıcılardaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda vileda çeşitleri ve banyo paspası da kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

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