ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? ŞOK 30 Aralık 2020 aktüel ürünler satışta!

29 Aralık 2020 Salı 13:54 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 13:54

ŞOK 30 Aralık 2020 aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK bu hafta yayınladığı aktüel ürünleri Ocak ayının 5'ine kadar satışa sunacak. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Dekoratif aydınlatma, saklama kapları, tekstil ürünlerindeki döküm tencere, çerez çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünlerde; Tablet, aksiyon kamerası, dekoratif aydınlatma, dezenfektan aparatı ve mum çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; SJCAM Air 4K Wifi Aksiyon Kamerası 349 TL, Everest Akıllı Saat 89,90 TL, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank 149 TL, Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL, Alcatel Smart 7″ Tablet Bilgisayar 539 TL, Asonic Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL, Renkli Dekoratif Aydınlatma 44,95 TL, Kokulu Mum 9,99 TL, Titiz Dezenfektan Aparatı 16,90 TL, Titiz Cips ve Mısır Kovası 3,50 TL, Kadın Polar Sabahlık 39,95 TL, Hediyelik havlu 12,50 TL, Kadın Pijama Takımı 39,95 TL, Waffle Dikdörtgen Kurulama Bezi 5,99 TL, Kız Çocuk Pijama Takımı 29,95 TL, Farklı desenlerde Dertsiz Örme Runner 7,50 TL, Kırlent Kılıfı 5,99 TL'den satışa sunulacak.