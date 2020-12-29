A101'de bu hafta neler var? 29 Aralık 2020 A101 aktüel ürünler satışta!

29 Aralık 2020 Salı 15:15 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 15:15

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte A101 aktüelde haftanın indirimli ürünleri...

A101 aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan indirim kataloğu yılbaşı kısıtlaması nedeniyle erkenden satışa sunuldu. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Kol Saati Çeşitleri, Nostaljik Pikap, No-Frost Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Vakumlu Dik Süpürge, Çamaşır Makinesi, fırın kabı çeşitleri ve daha çok fazlası yer alıyor. İşte A101 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyası ve elektronik eşya ve daha birçok üründe büyük indirimler var. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 24 Aralık 2020 aktüel ürünlerin arasında; E-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter, Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Huawei Watch GT2e Akıllı Saat, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Sandisk 32 GB USB 3.0 Bellek, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, WD 1 TB Harici Hard Disk, SCHAFER Vakumlu Dik Süpürge, Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap, SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi, Trend Sandalye, Dekoratif Duvar Saati, Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti, LAV Çay Seti 12 Parça, Luminarc Arpeggio / Camomillo 18 Parça Yemek Takımı ve çok daha fazlası yer alıyor.

Bu Salı BİM'e neler geldi? 29 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL

HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Televizyon 2.349 TL

LG 24MN49HM-PZ 24" Led Monitör 799 TL

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL

Huawei Watch GT2e Akıllı Saat 799 TL

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 169 TL

Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 89,95 TL

KIOXIA 64 GB USB Bellek 49,95 TL

Sandisk 32 GB USB 3.0 Bellek 42,95 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TL

Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 139 TL

WD 1 TB Harici Hard Disk 379 TL

Dunlop Bay Kol Saati Çeşitleri 59,95 TL

Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL

E-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter 1.999 TL

SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.599 TL

SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.599 TL

SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.899 TL

SCHAFER Vakumlu Dik Süpürge 189 TL

Arzum Starry El Blender Seti 179 TL

4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL

Trend Sandalye 59,95 TL

Aprilia Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL

Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 69,95 TL

Kiwi Buharlı Kırışıklık Giderici 399 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL

Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Kesme Makinesi 109 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL

Luminarc Arpeggio / Camomillo 18 Parça Yemek Takımı 179 TL

Nehir Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TL

Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 329 TL

Aksu Sahan Seti 3'lü 165 TL

LAV Çay Seti 12 Parça 39,95 TL

LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 19,50 TL

LAV Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 19,95 TL

LAV Cam Kavanoz Seti 11,95 TL

LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3,50 TL

Sinbo French Press 12,50 TL

Metal Bölmeli Kaşıklık 14,95 TL

Metal Gondol Ekmeklik 14,95 TL

Manuel Doğrayıcı 19,95 TL

Metal Dekoratif Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL

Dekoratif Duvar Saati 44,95 TL

Borcam Tencere Seti 3'lü 49,95 TL

Ayaklı Kapaklı Cam Fanus 24,95 TL

Fırın Kabı Çeşitleri 4,95 TL

Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL

ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? ŞOK 30 Aralık 2020 aktüel ürünler satışta!

BİM'de bu hafta neler var? 30 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!