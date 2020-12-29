BİM'de bu hafta neler var? 30 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

29 Aralık 2020 Salı 13:54 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 13:54

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Çarşamba günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. Bu çarşamba satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler arasında Farklı desen seçenekleri bulunan Çift Kişilik Nevresim Takımı, Banyo Paspası, havlu, Bere çeşitleri, Kürklü Terlik, Kadın Süet Pantolon, Kaydırmaz Tabanlık ve Çantalı Tamir Seti gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte 30 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Miele Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, elektrikli Isıtıcı, Işıklı Kettle, Pazar Arabası, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Duşakabin Şampuanlık, Karma Hikaye Kitapları , Ahşap Görünümlü Beyaz Çizgili Banyo Seti, Microfiber Çift Kişilik Yorgan ve mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta; Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Meyve Presi, Masa Örtüsü, Hazneli Rende, Düdüklü Tencere, Sahan ve tava, Lava Karnıyarık Tenceresi, Cam Tencere, Cam Demlik, 7 Parça Çerezlik Seti, Borcam Kek Kalıbı, tabak çeşitleri ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

*BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Miele Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, Heifer Işıklı Kettle, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Presmix Meyve Presi, Hamur Porsiyonlayıcı, PVC Masa Örtüsü, Berlin Düdüklü Tencere, Borosilikat Cam Demlik, Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi, Casilda Home 3 Tekerli Pazar Arabası, Çantalı Tamir Seti, Casilda Home Microfiber Çift Kişilik Yorgan, Farklı desen seçenekleri bulunan Çift Kişilik Nevresim Takımı, Lava Döküm Tava, Naturalove 7 Parça Çerezlik Seti, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

Bu Salı BİM'e neler geldi? 29 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? ŞOK 30 Aralık 2020 aktüel ürünler satışta!