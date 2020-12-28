Bu Salı BİM'e gelecek ürünler neler? 29 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:25 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:25

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında atıştırmalıklar ve gıda malzemeleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler Salı kataloğunda bu hafta; Türk kahvesi, salep, sıcak çikolata, aromalı içecekler gibi birçok üründe sürpriz indirim var. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM 29 ARALIK 2020 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta şekerleme, bisküvi ve çikolatalar doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda temel ihtiyaç kapsamındaki gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar uygun fiyattan satışa sunulacak. Düşes armutu aromalı maden suyu, karışık meyve aromalı gazoz, gazlı içecek kola, kavun aromalı maden suyu, organik karışık yüzde 100 meyve suyu, şekersiz kola, soğuk çay, acılı ve acısız şalgam, kefir, tahıllı meyveli içecekler ve misket limon aromalı gazoz Bu Salı BİM'e gelecek ürünler arasında yer alıyor.

BİM'de ayrıca; chili soslu Siirt fıstığı, cheddar peynirli soslu fıstık, wasabi aromalı soya soslu fıstık, Jumbo kayısı, tuzlu ince kabuklu kavrulmuş badem, karışık kuruyemiş, çifte kavrulmuş fındık, kavrulmuş Siirt fıstığı, ballı hardallı çeşnili mısır, tatlı biber çeşnili mısır patlamış mısır, mega boy cips çeşitleri, profiterol, zeytin ezmesi, enginar kalbi, mini börülce, nohut, Meksika fasulyesi kutuları gibi yiyecek ürünlerinde indirim var.