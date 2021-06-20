ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu!

20 Haziran 2021 Pazar 17:28 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 17:28

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Çarşamba satılacak olan aktüel ürünlerde birbirinden uygun fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Çalışma masası, 5 raflı kitaplık, oyuncak çeşitleri, sinek öldürücü raket, penye lastikli çarşaf ve farklı desenlerde kapı önü paspası dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda 2'li koltuk, televizyon ve dikiş makinesi de yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte bu hafta ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Aktüel Ürünler kampanyasında özellikle yaz aylarında evleriniz ve işyerilerinde büyük ihtiyaç duyacağınız ALTUS markası ile 3 yıl Arçelik Servis garantili montaj dahil olarak satışa sunulacak olan Altus ALK 1230 A++ 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 3,499 TL'den satışa sunulacak. Serinleten indirimlerde yine Dolce Vita A++ 18.000 BTU Inverter Klima 5,399 TL fiyatla ŞOK'a gelecek.

23 Haziran ŞOK Kataloğu ile ayrıca küçük ev aletleri kapsamında ütü ve Singer marka dikiş mankinesi de geliyor.

ŞOK'ta bu hafta satılacak ürünler başlıca; Phılıps 32″ Uydu Alıcılı Led TV 1,899 TL. SİNGER marka Singer 2259 Dikiş Makinesi 1049 TL, ESSE marka 2500 watt 75 gram şok buhar özellikli, damlama ve kireçlenmeyi önleyici sistemli Seramik Tabanlı Ütü 169 TL, 5 Katlı Metal Kitaplık 179 TL, Lüx Çalışma Masası 279 TL olarak belirlendi.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 1500ml Duru sıvı sabun çeşitleri 32.45 lira yerine 15 TL'den satılacak. Ayrıca 3 kutu İçim Labne peynir 22 lira yerine 15 TL olacak.

ŞOK'a bu hafta klima, mobilya ve küçük ev aletlerinin yanı sıra kozmetik ürünler de yer alacak. Aseton, oje, BB krem, Maskara ve Eyeliner gibi makyaj malzemeleri indirimli fiyattan satışa sunulacak.

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 7 binden fazla mağazası ile müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri ulaştırmaya devam eden ŞOK'un bu hafta yayınlanan kataloğundaki ürünler Haziran ayının 29'una kadar raflarda satışa sunulmaya devam edecek.

BİM'de bu hafta aktüel ürünlerde neler var? BİM 22 Haziran 2021 kataloğu!