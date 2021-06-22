BİM 25 Haziran 2021 Aktüel Ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

22 Haziran 2021 Salı 12:31 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 12:31

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu Cuma birçok üründe sürpriz indirimler var. Nisan ayının ilk kataloğu olan BİM aktüel ürünlerde bu hafta daha farklı ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde Mikrodalga fırın, Pizza desenli tabak ve bardaklar, katlanır masa, pijama takımları, plaj havlusu, terlik ve günlük ayakkabı çeşitleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 25 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında;

Keysmart markasıyla gelen nofrost buzdolabı, 8kg çamaşır makinesi ve Simfer 6 çekmeceli derin dondurucu bu hafta Bim'de satılacak.

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma için yayınlanan kataloğunda beyaz eşyalarda büyük indirimler yer alıyor. BİM'e gelecek olan beyaz eşyalar arasında; Nofrost Buzdolabı 2799 TL, 8kg kapasiteli Keysmart Çamaşır Makinesi 1899 TL, Elektrik kesintisi halinde 20 saate kadar saklama süresi olan Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1999 TL, Sıcak yaz günlerinde ihtiyaç olan Vantilatör 149 TL'den yer alıyor.

BİM'in aktüel ürünler kataloğunda yer alan; Boyun Masaj Aleti 89,90 TL, Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL, USB ile şarj edilebilir pile sahip, sessiz bir şekilde çalışan Starcom Mini El Fanı 19,90 TL ve Baskül 69,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de Schwartz Haşere Öldürücü 59,90 TL, Dijitsu Su Sebili 599 TL, Dijitsu Mikrodalga Fırın 499 TL, Katlanır Masa 79,90 TL, 146cm yüksekliğinde 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 279 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

BİM 25 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ve mutfak için gerekli malzemeler kapsamında ürünler de yer alıyor.

BİM'in züccaciye ürünleri arasında; Büyük Boy Pizza Tahtası 39,90 TL. Pizza Desenli Cam Kesim ve Sunum Panosu 29,90 TL, Rakle Pizza Desenli Meşrubat Bardağı 3,95 TL, Pizza Desenli Pipetli Bardak 2,95 TL, Tek Fiyat Karma Ekipmanlar 7,50 TL, Pizza Desenli Büyük Yuvarlak Tabak 19,90 TL, Reçel ve Bal Kavanozu çeşitleri 6,90 TL, Saklama Kabı 14,90 TL, 3'lü Kutulu Nakışlı Peçete 15,90 TL,

Granit Efektli Sosluk 19,90 TL, 15'li yumurta Saklama Kabı 7,50 TL, Trend Çay Seti 39,90 TL, Paşabahçe 6'lı Ayaklı Kahve Yanı Su bardağı 29,90 TL, Paşabahçe Bistro Sürahi 13,50 TL, 6'lı Poşet Klipsi 4,95 TL, Lav 6'lı Çay Bardağı 14,50 TL, Lav Kilitli Saklama Kabı 8,50 TL, Limonluk 11,50 TL ve Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL olarak dikkat çekiyor.

25 Haziran 2021 Bim kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında tekstil ürünleri de geniş yer kaplıyor. 120x180cm ölçülerinde Lateks Taban Halı 89,90 TL, Kaydırmaz Taban Paspası 12,50 TL, Otantik Kilim minder 9,90 TL, Kadın Polo Yaka Elbise 29,90 TL, Pijama Takımı 37,90 TL, Kadın Viscon Kapri 22,50 TL,

Erkek Fileli Şort 22,50 TL, Erkek Günlük Ayakkabı 27,90 TL, Kadın Günlük Ayakkabı 19,90 TL, Kadın-Erkek terlik 19,90 TL, Kız Çocuk Mayo 25,90 TL, Çocuk lisanslı Pijama Takımı 29,90 TL, Kız Çocuk Tayt Tişört Takımı 19,90 TL, Kız-Erkek Çocuk Sandalet 17,90 TL, Çocuk Şapka 13,90 TL, Kız Çocuk Elbise 19,90 TL, Plaj Havlusu 15,90 TL, Peşkir 7,90 TL, Saten Mega Hurç 26,90 TL.

Mr.Green Esnek Saplı Mop 39,90 TL. Elmas Dokulu Çamaşır Selesi 22,90 TL. Farklı renklerde Elmas Dokulu Kirli Çamaşır Sepeti 39,90 TL. Farklı renklerde Elmas Dokulu Kapaklı Kutu 24,90 TL. Dekoratif ferforje Saksı 49,90 TL.

BİM'de çocuklar için hazırlanan aktüel ürünlerde ise Park Salıncak 34,90 TL, Süper bambu Çubuklar 39,90 TL, Karma Koli Kamyonlar, oyuncak Çay Seti 37,90 TL, 100 Parça Ahşap Bloklar 29,90 TL, Kodlayarak Boyamayı Öğreniyorum Kitapları 2,50 TL, Farklı çeşitlerde Lisanslı Top 12,50 TL'den yer alacak.

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