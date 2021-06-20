BİM'de bu hafta aktüel ürünlerde neler var? BİM 22 Haziran 2021 kataloğu!

20 Haziran 2021 Pazar 15:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 15:54

BİM'de bu hafta Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ürünler satılacak. BİM markete bu Salı yöresel ürünler geliyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan ürünler belli oldu. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta satılacak olan yöresel ürünler arasında Gemlik Zeytin, Kastamonu çekme helva, Adana şalgam suyu, Beypazarı kurusu, kayseri parmak suucuk satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 22 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda gıda kapsamında yöresel ürünler yer alıyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda Bereketli Topraklarımızdan Sofralarınıza etiketi ile muhteşem ürünler gelecek.

BİM 22 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Aydın Sızma Zeytinyağı 1 Litre 39,90 TL, Gemlik Siyah Zeytin 400 gr 23,90 TL, Kayseri'den Fermente Parmak Sucuk 300 gr 32,90 TL ve Dana Antrikot Pastırma 100 gr 18,90 TL, Giresun'dan Kavrulmuş Fındık 400 gr 32,90 TL ve Fındık Ezmesi 320 gr 19,90 TL, Gaziantep'ten Antep Fıstığı 400 gr 29,90 TL, Çorum'dan Osmancık Pirinç 1 Kg 12,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu salı geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda Bereketli topraklarımızdan sofralarına gelecek olan Bim fırsatları her kesimden müşteriye hitap edecek.

BİM aktüel ürünlerdeki yöresel lezzetler bununla da bitmiyor. Erzincan'dan Tulum Peyniri 300 gr 18,90 TL, Kastamonu'dan Çekme Helva 240 gr 7,90 TL, Afyon'dan kaymakli lokum 500 gr 18,90 TL, İzmit'ten Pişmaniye 250 gr 7,90 TL, Tunceli'den Dut Kurusu150 gr 9,90 TL, Ankara'dan Beypazarı Kurusu 300 gr 9,90 TL'den satışa sunulacak.

Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM Aktüel Ürünler Kataloğu ile gelecek ürünleri ve fiyatları;

Bestolio Sızma Zeytinyağı 1 Litre 39,90 TL

Bağcı Siyah Zeytin 400 gr 23,90 TL

Başyazıcı Fermente Parmak Sucuk 300 gr 32,90 TL

Başyazıcı Dana Antrikot Pastırma 100 gr 18,90 TL

Fiskobirlik Kavrulmuş Fındık 400 gr 32,90 TL

Keyifçe Antep Fıstığı 400 gr 29,90 TL

Gürsoy Fındık Ezmesi 320 gr 19,90 TL

Sezerler Osmancık Pirinç 1 Kg 12,90 TL

Şavak Gurme Tulum Peyniri 300 gr 18,90 TL

Miskos Çekme Helva 240 gr 7,90 TL

Boğaziçi Pişmaniye 250 gr 7,90 TL

Lokum Aşkı Lokum 500 gr 18,90 TL

İmren Fındıklı Lokum 250 gr 8,90 TL

Tariş Kuru İncir 400 gr 19,90 TL

Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Özel Pestil 400 gr 18,90 TL

Tariş Sultani Kuru Üzüm 250 gr 7,50 TL

Hazarbey Dut Kurusu150 gr 9,90 TL

Maya Farm Beypazarı Kurusu 300 gr 9,90 TL

Seyran Tuzlu Leblebi 300 gr 7,50 TL

Doğanay Şalgam Suyu 1 Litre 5,90 TL