A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 24 Haziran 2021 kataloğu yayınlandı!

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:02

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 11 Mart 2021 kataloğunda bu hafta; Katlanabilir kamp/piknik sandalyesi, metal oturma grubu, bahçe ya da geniş balkonlar için salıncak, sprey boyalar ve duvar boyası dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 24 Haziran 2021 kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. A101 kataloğunda bu hafta uygun fiyata halı, televizyon, buzdolabı, çocuklar için akülü araba ve birçok elektronik ürün yer alıyor. İşte A101 24 Haziran 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 indirim kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında züccaciye ürünleri de kendilerine yer bulmuş durumda Sinbo Izgara Tava 79,95 TL, 12 parça Oval Kahve Fincanı Takımı 49,95 TL, Ayaklı Kapaklı Cam Servis Tabağı 29,95 TL, Cam Tabak 2,95 TL, Cam Kare Kavanoz 11,50 TL, G4U Harf Desenli Kupa 4,95 TL, Düzenleyici Raf çeşitleri 13,95 TL, Plastik Ürünler 14,95 TL, Hazneli Rende 19,95 TL, Desenli Cips ve Mısır Kutusu 4,95 TL. Seramik Sunum Tabağı 4,95 TL. Oval ve Dikdörtgen Fırın Kabı çeşitleri 4,95 TL'den satışa sunulacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Toshiba 55″ UltraHD Smart LED TV 4299 TL. 2 adet HDMI ve 1 adet USB çıkışlı, dahili uydu alıcılı, USB'den film, müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabilen, 20 watt ses çıkış gücüne sahip, 2 yıl garantili Samsung 40N5000 FullHD TV 2699 TL. Parmak izi okuyuculu, yüz tanıma özellikli, 5MP ön ve 13MP arka kameralı, 32GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu 1499 TL fiyatla satışa sunulacak.

Elektronik ürünlerde ayrıca; 1GB ram ve 16GB dahili hafızaya sahip, Andoid işletim sistemli, 2 yıl garantili Lenovo Tab M7 Tablet 699 TL. Li-Polimer pilleri ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 10000 mAh Powerbank 74,95 TL. IOS ve Android uyumlu Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL. GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri de yer alıyor. Arzum Starry El Blender Seti 219 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 109 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 129 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 99,95 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL, Yüz Temizleme Seti 34,95 TL. Sıcak yaz günlerinde mekanlarınızdaki havayı serinletmenize yardımcı olacak Sinbo Ayaklı Vantilatör 179 TL.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler kataloğunda yer alan Beyaz eşyalarda 5kg yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 1499 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 1999 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1899 TL, SEG Buzdolabı 1699 TL fiyatla yer alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda dekoratif ve mobilya ürünü de bulunuyor. 3 Kapaklı Gardırop 349,95 TL, 4 Raflı Kitaplık 99,95 TL, Çalışma Masası 99,95 TL, Büyük Çocuk Koltuğu 45 TL. Çok Amaçlı Raf Ünitesi 49,95 TL, Katlanabilir Yaylı Yatak 265 TL, Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 95 TL, Askılı Salıncak 1499 TL, 4 parçadan oluşan Metal Oturma Grubu 1999 TL, Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa ve Sandalye Seti 1399 TL, Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1999 TL.

A101'de bu hafta Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda hırdavat malzemesi ile tadilat ürünü de bulunuyor. Piranha Darbeli Matkap 139,95 TL, Piranha Boya Tabancası 169,95 TL, Piranha Şarjlı Vidalama 69,95 TL, Tek Fiyat Boy Ürünleri 2,95 TL, Sprey Boya çeşitleri 9,95 TL, Silikonlu Plastik Duvar Boyası 69,95 TL, Piranha Dijital Kumpas 49,95 TL. Kontrol Kalemi ve Voltmetre 19,95 TL. Piranha Kontur Ölçer 29,95 TL, Piranha Matkap Ucu Bileyici 24,95 TL. El Arabası 149,95 TL. 3'lü Bahçe Seti 23,95 TL. Klima ve Araç İçi Koku Giderici 12,95 TL.

A101 kataloğunda çocuklar için eğlenceli ürünler de var. Desenli Büyük Kova Seti 16,95 TL. Otomatik fren sistemli, 50kg taşıma kapasiteli, MP3 çalarlı, emniyet kemerli, kontak anahtarlı Dolu Sahra 12V Akülü Araba 1299 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekstil kapsamındaki ürünler arasında 6 metrekare Kadife Kaymaz Salon Halısı 169 TL, Tek Kişilik Nevresim Takımı 84,95 TL, Kilim 42,95 TL, Bayan Dantelli Bralet 27,95 TL, Bayan Simli Patik Çorap 3,95 TL'den yer alacak.

A101'de bu hafta gıda ve temizlik malzemeleri kapsamında ürünler de yer alıyor. Familia Plus Tuvalet Kağıdı 46,95 TL. ABC Matik Toz Deterjan 9,95 TL. Torku Harmoni Limon Kolonyası 19,95 TL. Prima Çocuk Bezi çeşitleri 99,90 TL. Karadem Gurme Siyah Çay çeşitleri 13,95 TL. Tat Yeşil Mercimek 22,95 TL. Torku Tereyağı 49,95 TL. Yudum Ayçiçek Yağı 34,95 TL. Torku Çatalhöyük Gönen Baldo Pirinç 14,45 TL. Keskinoğlu Piliç Kroket 12,95 TL. Öncü Domates Salçası 37,95 TL.

BİM 22 Haziran 2021 kataloğu!

ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!