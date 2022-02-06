6 Şubat 2022 Pazar 16:38 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 16:38

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 9 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Robot süpürge, Termosifon, Şofben ve fanlı ısıtıcı gibi elektronik ürünler uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; 3 farklı cep telefonu, Erkek ayakkabı, Kadın pijama takımı ve Sevgililer Günü için süsleme ve hediyelik çerçeveler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; 2 kupalı filtre kahve makinesi ürünü 2 yıl garantisi ve Golmaster markasıyla 249,00 fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden oluyor. Ayrıca Goldmaster saç ve sakal şekillendirici ürünü de 119,00 TL'den satılacak.

ŞOK 9 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Ixtech Xee Fit 4 Akıllı Saat 319 TL,Ixtech Xee Fit 3 Akıllı Saat 299 TL, Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle 2 GB ram 32 GB dahili hafızalı Tcl L7 Cep Telefonu 1499 TL, 5000 mah batarya gücü, 6.5 inç ekran 3 GB Ram ve 32 GB hafızalı Samsung galaxy A02 Cep Telefonu 2549 TL, Siyah ve mavi renk seçenekli 3 GB ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip Oppo A16 Cep Telefonu 2799 TL'den yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Elektrikli ev aletleri grubunda 12000 Btu, A++ enerji sınıfında İnverter özelliği ve duvar tipi 3 yıl garantili E.C.A Spylos R32 Klima 7299 TL, Otomatik kapanma, Queen Fanlı Isıtıcı 189 TL, Ariston Pro 65 Litre Silindirik Termosifon 2099 TL,

Baymak Bt 7000 Ani Su ısıtıcı 439 TL,Süpürme ve paspas özellikli 2 yıl garantili Wiami Fx-9 Pro Beyaz Robot Süpürge 4949 TL,Xiaomi Mi 16-in-1 Tornavida Seti 299 TL,Goldmaster 2 Kupalı Filtre Kahve Makinesi 249 TL,Goldmaster Elsa Saç Düzleştirici 119 TL,Goldmaster Saç ve Sakal Şekillendirici 119 TL.

ŞOK'ta bu hafta Allesta meltblown çocuk yüz maskesi 50'li paket ürününü 24,95 TL'den ve Allesta N95 maske10'lu paketi ise 14,95 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca kolye askılı, yüzük ve küpelik bölümü olan Aksesuarlı Takı Dolabı 269 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta ev tekstili grubunda, çift kişilik yün yorgan 229,00 TL fiyattan yer alıyor. Ayrıca yün yastık ise 89,90 TL'den alıcı bekliyor.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK kataloğunda; Giyim ürünlerinde Kadın crop pijama takımı 69,95 TL, Kadın dantelli sütyen takım 34,95 TL, kadın soft terlik 32,95 TL, Welsoft kadın botu 34,95 TL, erkek gömlek 49,95 TL, Letoon erkek kancalı ayakkabı 99,90 TLve erkek çapraz omuz çantası 36,95TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 8 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta bu hafta Sevgililer Günü için hazırlanan aktüel ürünlerde; Mandallı İpli resim Çerçevesi 39,95 TL, Tekli Çerçeve 29,95 TL, Yüzen 4'lü Kokulu Mum 17,95 TL, Şamdan 2'li Mum 14,95 TL, Dekoratif 2'li Mumluk 39,95 TL, Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL, Kuru Çiçekli Kokulu Mum seti 12,95 TL, Kokulu Teneke Mum 12,95 TL,Tealight 16'lı set 14,95 TL,Sadece Şok'ta etiketi ile Hope Saç Boyası 13,90 TL,Saç Boyası Hazırlık seti 6,95 TL,pille çalışan Neon Yıldız Kalp Neon Led Dekoratif Aydınlatma 69,90 TL,Kaktüs Led Dekoratif Aydınlatma 39,95 TL,Sevgililer Günü Kalpli Aranjman 24,90 TL,Emotion Deodorant 33,95 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerinizde Lipton Earl Rrey 500 Gr Çay 30,95 TL yerine 20 TL, Başyazıcı 220 Gr Fermente Sucuk 29,90 TL yerine 19 TL'den müşteriye sunulacak.