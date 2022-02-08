8 Şubat 2022 Salı 12:10 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 12:10

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler belli oldu. Aralık ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Sevgililer Günü için hazırlanmış hediyeler ve Teknoloji grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101 10 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hediyelik ürünler, tekstil, züccaciye, mobilya, canlı çiçek, giyim ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında Toshıba 55″ Ultra HD Android TV 7299 TL, Dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, 4K smart özellikli, netflix, youtube özellikleri olan Toshıba 43″ Ultra HD Android Smart Led TV 5299 TL, Kablosuz görüntü aktarma, Dahili uydu alıcılı, dahili wifili, EBA TV uyumlu olan 3 yıl Sunny tarafından garantili Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 3749 TL fiyatla alıcı bekliyor.

A101 10 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 6.5 inç ekran, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip Reeder P13 Blue Max Pro 2022 Cep Telefonu 2199 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta Mikrofonlu Piranha Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL, Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 69,95 TL, Farklı model seçenekli, ışık şiddeti ayarlamalı Elitled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit LED 59,95 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca Samsung Mikrodalga Fırın 1199 TL, Homend Handmaid Çubuk Blender 259 TL, Bernardo Ruby Çay Makinesi 249 TL, Közde pişirme özelliği, 4 fincan kapasiteli, taşmayı önleyici sistemli Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 399 TL, Kiwi Dijital Göstergeli Termos 89,95 TL, Devrilmeye karşı emniyetli, termostatlı, ergonomik tasarıma sahip 2 yıl garantili Sinbo Dikey Infrared Isıtıcı 279 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 369 TL fiyatlarıyla bu hafta perşembe itibarıyla A101'de yerini alacak.

A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda yer alan fırsat ürünlerinde Vestel tarafından servis garantisine sahip 3 adet fırsat ürünü bulunuyor. LED göstergeli, çocuk kilidi, 15 program, 15 dakika hızlı yıkama ve ön yıkma özellikli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 3499 TL, Çift kapılı 402 litre net hacimli, nem kontrollü sebzeliği olan SEG No-Frost Buzdolabı 4299 TL, Led göstergeli, zaman erteleme özelliği, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2999 TL'den satışa sunulacak.

A101 10 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli kişisel bakım grubundaki fırsat ürünleri ise Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 39,95 TL, Hızlı ısınma, seramik plakalı 2 yıl garantili Aprilla Saç Düzleştirici 119 TL, Tüyleri kökünden alan, 2 hız ayarlı, saklama çantalı 3 yıl garantili Arzum Violet Epilasyon Aleti 179 TL,

A101 kataloğunun bir diğer sayfasında ise çok sayıda züccaciye ürünü yer alıyor. Güral Porselen 36 Parça Spinoza Kare Kahvaltı Seti 699,95 TL, G4U 3'lü Tencere Seti 99,95 TL, Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 119,95 TL, Tulu Porselen Fincan Takımı Parça 45 TL, Keramika Pasta Tabağı 12,95 TL, Keramika Seramik Kupa 10,50 TL, Keramika Kalp Çerezlik 9,95 TL, Rakle Love Dekorlu Kokulu Mum 15,95 TL, Şeffaf Kapak Badya 19,95 TL, Plastik Ürünler 24,95 TL, Desenli Metal Tepsi 14,95 TL, LAV 7 Parça Kase Seti 55 TL, LAV Meyve Desenli Bardak 8,95 TL, Paşabahçe 6'lı Kahve Yanı Bardak 14,95 TL,

A101'de mobilya ve ev eşyası kapsamında bu hafta; 3 Kapaklı Gardırop 899,95 TL, 4 Raflı Kitaplık 259,95 TL, Çalışma Masası 219,95 TL, Liva Kurutmalık 199,95 TL, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 65 TL, Strong Ütü Masası 279,95 TL, Katlanır Yaylı Yatak 429,95 TL, Ofis Çalışma Koltuğu 299,95 TL fiyattan satılacak.

A101 10 Şubat 2022 aktüel kataloğu içerisinde Ev tekstili ve Giyim grubunda; Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 39,95 TL, Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 29,95 TL, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 69,95 TL, Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 59,95 TL, Örme Runner 7,95 TL, DoReMi Bayan Desenli Diz Altı Fit 15 Çorap 5,95 TL, Silk&Blue Bayan Dantelli İpli Bralet 29,95 TL, Silk&Blue Bayan Dantelli Slip 2'li 15,95 TL, Silk&Blue Desenli Erkek Boxer 13,95 TL fiyatlarıyla fırsat ürünleri yer alıyor.

A101'de bu hafta Sevgililer Günü için hazırlanan aktüel ürünlerde ise; Bayan Sevgililer Günü Terliği 19,95 TL, Aqua Di Polo Bay ve Bayan Kol Saati Çeşitleri 49,95 TL, Orkide Saksı 9,95 TL, Canlı Çiçek Antoryum 49,95 TL, Canlı Çiçek Orkide 49,95 TL, Canlı Çiçek Afrika Menekşesi 13,95 TL, Canlı Çiçek Şans Bambusu 16,95 TL olacak.

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