BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 8 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu!

6 Şubat 2022 Pazar 15:31 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 15:31

BİM 8 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve atıştırmalıklardaki indirim dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Hijyen ve temizlik grubunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile Takı ve İç giyim ürünlerinde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan haftanın aktüel ürünleri

BİM 8 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı iç giyim, kozmetik ve çikolata gibi atıştırmalıklar kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Ülker marka birçok atıştırmalık ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 8 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğundaki atıştırmalık gıda grubunda; Ülker 22,4 gr Pastil 8,90 TL, Ülker 5×36 gr Çikolatalı Gofret 9,50 TL, Ülker 4×200 gr Petibör Bisküvi 18,90 TL, Ülker Godiva 30 gr Sütlü Çikolata 5,25 TL, Ülker 220 grFındıklı Kremalı Gofret 7,50 TL, Ülker 8×61 gr Kremalı Sandviç Bisküvi 15,25 TL, Ülker 9 Kat 114 gr Çilek Kremalı İnce Gofret 5,90 TL,

Şeker İlavesiz 60 gr Bitter Çikolata 8,25 TL, Ülker Dankek 160 gr Lokmalık Üzümlü Kek 6,90 TL, Ülker Yupo 80 gr Kola Aromalı Yumuşak Şeker 3,50 TL, Ülker Rulokat 170 gr Fındıklı Kremalı Rulo Gofret 10,50 TL, Ülker Olala 162 gr Çikolata Soslu Mini Kakaolu Kek 9,90 TL, Ülker Biskrem 200 gr Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 6,25 TL, Ülker 9 Kat 114 gr Hindistan Cevizi Kremalı İnce Gofret 5,90 TL indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünler bu kadarla da kalmıyor.

Bim 8 Şubat 2022 Aktüel Kataloğu ile Salı gününe özel indirimli ürünlerde; Ülker Dido Gold Gold Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Gofret 2,75 TL, Ülker Çokomel 420 gr Kakao Kaplı Marshmallowlu Bisküvi 21,90 TL, Ülker Mcvities 93 gr Çikolata Kaplı Tam Buğdaylı İnce Bisküvi 8,50 TL, Ülker Cocostar 5×25 gr Sütlü Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 7,90 TL, Ülker Metro 102 gr Mini Sütlü Çikolata Kaplı Karamelli Nugalı Bar 5,90 TL,

Ülker Oneo Bubble 60 gr Karışık Meyve Aromalı Şekerli Mini Sakız 5,25 TL, Ülker Cocostar 154 gr Hindistan Cevizli Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 7,25 TL, Ülker Halley 3×66 gr Sütlü Çikolata Kaplı Marshmallowlu Sandviç Bisküvi 7,50 TL, Ülker Saklıköy 100 gr Sütlü Kaplamalı ve Krema Dolgulu Limonlu Bisküvi 3,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta özellikle kadın müşterilerin ilgi göstereceği Takı ve İç giyim ürünlerinde; İpli Bralet 25,90 TL, Simli Bralet 34,90 TL, Lotus Sütyen 39,90 TL, Dantelli 2'li Hipster Külot 24,90 TL, Kadın – Erkek Nakışlı Tişört 39,90 TL, Küpe 12,90 TL, Naturalove İtalyan Model Kolye Zincir 14,90 TL, Naturalove İtalyan Model Zincir Bileklik 9,90 TL,

Pure Korean 100 ml Yüz Bakım Maskesi 39,90 TL, Rituel De Beaute Işıltılı Yüz Bakım Maskesi 11,50 TL, Dermokil 300 gr Killi Krem 15,90 TL, Golden Rose Mat Ruj 18,90 TL, Golden Rose Maskara 24,90 TL, Slazenger 150 ml Deodorant 19 TL, Golden Rose Oje 8,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu Hafta "Haftanın Önerileri" etiketi ile hazırlamış olduğu fırsat ürünlerinin devamında; Door Dudak Balmı 7,90 TL, RBL 90 ml Parfüm 29,90 TL, Jkosmec Yüz Maskesi 8,90 TL, Kokulu Mum 18,50 TL, Okey 15'li Prezervatif 27,90 TL, Banat 2'li Diş Fırçası 12,90 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 39,90 TL'den satışa sunulacak.