BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 11 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

9 Şubat 2022 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:35

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 11 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda Woon 39" HD Ready Android Smart Uydulu Led Tv 3.199 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta Alcatel GO 1 Cep Telefonu, Pierre Cardin Kol Saati, Ütü Masası ve Saç Düzleştirici gibi çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 249 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 11 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Woon 39" HD Ready Android Smart Uydulu Led Tv, Alcatel GO 1 Cep Telefonu, Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı, Fakir Saç Düzleştirici, Starcom Nostaljik Radyo, Çift Kişilik Fitilli Kadife Battaniye, Soley Çift Kişilik Nevresim Seti, Mermer Desenli Yer Sofrası, Casilda Home Ütü Masası, Pierre Cardin Kadın / Erkek Kol Saati, Stanley Outdoor Termos ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma Sevgililer Günü konseptiyle birlikte elektronik, mobilya, züccaciye, tuhafiye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü Züccaciye ve mutfak eşyaları kapsamında; Şekilli Silikon Muffin Buz ve Çikolata Kalıbı 17,50 TL, Cook with Love Silikon Kek Kalıpları 27,50 TL, Rakle Kalp Desenli Çay Seti 59,90 TL, Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 12,50 TL, Benante İki Katlı Şık Sunum Standı 99,90 TL, Glass in Love Ahşap Tepsili Fincan ve Demlik Seti 279 TL,

Glass in Love Çift Cidarlı Bardak 49,90 TL, Chef's 3'lü Meyve Bıçağı 14,90 TL, Dondurma Kasesi 12,50 TL, Lav Tatlı Kasesi 12,50 TL, Lav 6'lı Reçellik ve Sosluk 15,90 TL, Lav 33'lü Meşrubat Bardağı 14,50 TL, Paşabahçe 2'li Madlen Kristalin Kare Tatlı Tabağı 39,90 TL, Borcam Fırın Tepsisi 29,90 TL TL gibi fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Mermer Desenli Yer Sofrası 99,90 TL, Casilda Home Ütü Masası 239 TL, Casilda Home Kurutmalık 129 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 3,90 TL, Su Geçirmez Mutfak Önlüğü 12,50 TL, Mutfak Tartısı 49,90 TL, Evde Sebze Yetiştirme Seti 19,90 TL, Büyük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 22,90 TL, Küçük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 17,90 TL fiyattan satılacak.

BİM 11 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğundaki tekstil ürünleri kapsamında Çift Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 119 TL, Tek Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 99,90 TL, Soley Çift Kişilik Nevresim Seti 119 TL, Casilda Home Yastık Kılıfı 2'li 12,90 TL, Çift Kişilik Viadante Wellsoft Yorgan 249 TL, Tek Kişilik Viadante Wellsoft Yorgan 199 TL,

Viadante Wellsoft Yastık 89,90 TL, Kalp Banyo Paspas Seti 69,90 TL, Casilda Home Post Halı 159 TL, Kadın – Erkek Fitilli Kadife Sabahlık 119 TL, Kadın – Erkek Fitilli Kadife Lüks Tabanlı Terlik 49,90 TL, Kadın Keçe Ev Terliği 39,90 TL, Erkek Keçe Ev Terliği 49,90 TL, Kadın Wellsoft Lüks Patik Bot 2,90 TL, Soft Kraş Şal 24,90 TL, Kadın – Erkek Wellsoft Fermuarlı Sweat 79,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM Aktüel 11 Şubat 2022 kataloğunda Eğitici ve Öğretici özellikleri ile dikkat çeken oyuncak grubunda yer alan ürünler ise Luna Motosiklet-Araba 49,90 TL, Sevimli Halkalar-Sepetler 39,90 TL, Benim İlk Yazar Kasam 27,50 TL, Little Girls Tepsili Çay Seti 34,90 TL, Oyuncak Deniz Kabuğu Evi 39,90 TL, Oyuncak Market Sepeti 34,90 TL, Mini Kitaplar Seti 39,90 TL, Hikaye Kitapları 8,50 TL ve Yaşasın Okuyabiliyorum Kitapları 3,90 TL'den raflarda yerini alacak.

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