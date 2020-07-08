Son dakika... PTT'den emeklilere 60 ay vadeli kredi! PTT emekli kredisi nasıl alınır?

08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:00

PTT emekli vatandaşlara 60 ay vadeli kredi verileceğini açıkladı. Bu son dakika haberini duyan vatandaşlar 'PTT emekli kredisi nasıl alınır?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. PTT tarafından corona virüsü salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti. PTT'den emekli maaşı alan müşterilere verilecek olan 60 ay vadeli PTT emekli kredisi için başvurular SMS yoluyla yapılacak. İşte son dakika PTT haberinin ayrıntıları...

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi.

PTT EMEKLİ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.