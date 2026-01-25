İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tam 10 milyon ton büyüklüğünde keşif! Ülkede ''altın'' fışkırıyor
Ekonomi

Tam 10 milyon ton büyüklüğünde keşif! Ülkede ''altın'' fışkırıyor

Orta Asya ülkesinden son dakika altın gelişmesi yaşandı. Bölgede yapılan jeolojik çalışmalar sonucunda 10 milyon tona yakın olduğu düşünülen altın yataklarının bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Tam 10 milyon ton büyüklüğünde keşif! Ülkede ''altın'' fışkırıyor
ABONE OL

Kazakistan'da yaklaşık 10 milyon ton büyüklüğünde altın rezervi keşfedildiği iddia edildi. Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan gelişme, "tarihin en büyük altın keşiflerinden biri" olarak yorumlanıyor.

ALTIN REZERVİ İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Uluslararası madencilik çevrelerinde konuşulan bilgilere göre, Kazakistan'ın doğu bölgelerinde yapılan jeolojik çalışmalar sırasında son derece yüksek altın potansiyeline sahip bir alan tespit edildi. Söz konusu rezervin yaklaşık 10 milyon ton büyüklüğünde olabileceği öne sürülüyor.

Uzmanlar, iddianın doğrulanması halinde bunun küresel altın piyasasında dengeleri değiştirebileceğini ifade ediyor. Böyle bir keşfin, altın arzını artırarak uzun vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak bazı analistler, çıkarma maliyetleri ve süreçlerin yıllar alacağına dikkat çekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kazakistan hükümeti ve ilgili madencilik kurumlarından henüz konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi. Yetkililerin önümüzdeki günlerde detaylı jeolojik raporları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Eğer iddialar doğrulanırsa, bu keşif son yılların en büyük altın rezervi olarak kayıtlara geçebilir.

Değeri tam 10 milyar dolar F-16'lar gidiyor, Rafale savaş uçakları geliyor

Değeri tam 15 milyar dolar 15 adet Patriot hava savunma füzesi geliyor
  • Altın yatakları
  • Jeolojik çalışma
  • Orta Asya

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.