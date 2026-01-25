Kazakistan'da yaklaşık 10 milyon ton büyüklüğünde altın rezervi keşfedildiği iddia edildi. Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan gelişme, "tarihin en büyük altın keşiflerinden biri" olarak yorumlanıyor.

ALTIN REZERVİ İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Uluslararası madencilik çevrelerinde konuşulan bilgilere göre, Kazakistan'ın doğu bölgelerinde yapılan jeolojik çalışmalar sırasında son derece yüksek altın potansiyeline sahip bir alan tespit edildi. Söz konusu rezervin yaklaşık 10 milyon ton büyüklüğünde olabileceği öne sürülüyor.

Uzmanlar, iddianın doğrulanması halinde bunun küresel altın piyasasında dengeleri değiştirebileceğini ifade ediyor. Böyle bir keşfin, altın arzını artırarak uzun vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak bazı analistler, çıkarma maliyetleri ve süreçlerin yıllar alacağına dikkat çekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kazakistan hükümeti ve ilgili madencilik kurumlarından henüz konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi. Yetkililerin önümüzdeki günlerde detaylı jeolojik raporları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Eğer iddialar doğrulanırsa, bu keşif son yılların en büyük altın rezervi olarak kayıtlara geçebilir.

