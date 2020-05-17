THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Samsun tarihi uçuş bileti ücretsiz mi?

17 Mayıs 2020 Pazar 17:13 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 17:13

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a özel özel bir uçuş gerçekleşecek. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyenler, www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Peki THY 19 Mayıs Samsun tarihi uçuş bileti nasıl alınır? Twitter, Facebook, Instagram'da yapılan THY 19 Mayıs bilet paylaşımlarını gören vatandaşlar, 19 Mayıs THY tarihi uçuş bileti ücretsiz mi? Gerçekten gidilecek mi? sorularına cevap arıyor. THY 19 Mayıs özel uçuşu hakkında bilinmesi gerekenler ve Tarihi yolculuk bileti hakkında merak edilenler...

THY'DEN 19 MAYIS İÇİN SEMBOLİK TARİHİ UÇUŞ

Türk Hava Yolları'nın (THY) 19 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak.



19 Mayıs 1919'u, tarihi yolculuk.com üzerinden hazırladığı sembolik THY tarihi uçuşu ile kutlayacak olan Türk Hava Yolları, bu işlemin yapılacağı ekranı erişime açtı. Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümü niteliği taşıyan 19 Mayıs Salı günü, THY tarihi uçuşu ile taçlandırılarak manevi duyguların aşılanmasına vesile olacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkması dolayısıyla TK1919 isimli sembolik bir sefer ile tarihi yolculuk yapacak olan THY, bu uçuşta herkesin yerini alabilmesi için tarihiyolculuk.com isimli internet sitesini kullanıma açtı. Peki, THY tarihi uçuş bileti nasıl alınır? İşte, tüm adımları ile Türk Hava Yolları'nın TK1919 sefer sayılı Samsun uçağına alınabilecek olan bilet hakkında detaylı bilgiler

THY TARİHİ UÇUŞ BİLETİ NASIL ALINIR?

Tarihi yolculuk için Türk Hava Yolları (THY) tarafından açılan internet sitesine talep artmaya devam ediyor. 19 Mayıs hatıra bileti ile Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yer olan Samsun’a TK1919 seferi ile sembolik uçuş sağlayan THY, bu biletin sosyal medyada sergilenmesine de imkan tanıyor. Instagram ve Facebook gibi sosyal mecralarda tarihi yolculuk etiketi ile paylaşılan TK1919 sefer sayılı THY 19 Mayıs bileti, birkaç adımda kolayca oluşturulabiliyor.

THY TARİHİ UÇUŞ BİLETİ ÜCRETSİZ Mİ?

THY'nin başlattığı bu kampanya bileti sadece hayali bir uçuştan ibaret. Hatıra kalması için alınan biletler ise tamamen ücretsiz.

THY TARİHİ UÇUŞ BİLETİ ALMA SAYFASI



Tarihi yolculuk bilet alma işlemi için şu adımların izlenmesi yeterli olacak;

1-İlk olarak sayfanın altında bulunan THY tarihi yolculuk sitesinin linkine tıklayınız.

2-Eğer masaüstü bilgisayardan giriş yapıyorsanız açılan ekranda sizden isim soyisim bilgileri talep edilecektir. Eğer mobil bir cihazdan katılıyorsanız uçuşa katıl butonuna basınız ve ardından isim soysisim bilgilerini giriniz.

3-Ad soyad bölümünün altında yer alan kişisel verilerin korunması kanunu alanını işaretleyin ve uçuşa katıl butonuna basın.

4-Karşınıza çıkacak ekranda size sorulan soruya yanıt verin.

5-Hatıra biletinizin TK1919 sefer sayılı uçuşta nerede olduğunu gösteren ekran karşınıza çıkacaktır. Devam tuşuna basın.

6- Son olarak çıkan ekran, sizin sosyal medyada biletinizi paylaşabilmenize olanak sağlayan ekrandır. Buradan Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter butonlarına basarak paylaşımınızı otomatik olarak yapabilirsiniz. Ya da linki kopyalayarak başkaları ile bu bileti paylaşabilirsiniz.

THY TK1919 TARİHİ UÇUŞ BİLET ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bayrak taşıyıcı Türk hava Yolları'nın bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.