TürkAkım’ı liderler karaya çıkaracak

TürkAkım’ın deniz kısmının inşaatı bitiyor. Hattın denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle 19 Kasım’da İstanbul’da tören düzenlenecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in TürkAkımı doğalgaz boru hattının Türkie deniz kısmının sona ermesi ile ilgili İstanbul’da düzenlenen törene katılacağını duyurdu. Rus İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, törenin 19 Kasım’da düzenleneceğini ve Devlet Başkanı Putin’in de etkinliğe katılmak üzere İstanbul’a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Rus basınına göre, Erdoğan’ın ev sahipliği yapacağı törende ikili ilişkiler de görüşülecek. TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya’ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a ulaştırılması değerlendiriliyor. İkinci hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

GAZ AKIŞI 2020’DE

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, “1 Ocak 2020 itibarıyla projede iki hattan da toplam 31.5 milyar metreküplük kapasiteyle doğal gaz sevkiyatına başlanabilir” açıklamasında bulunmuştu. TürkAkımı Rusya ile Türkiye arasında son dönemde masada yer alan en önemli doğalgaz projelerinin başında geliyor. 1.100 kilometre uzunluğundaki TürkAkım’ın 937 kilometresi Karadeniz’in altından geçiyor.