Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır'ın başkenti Kahire'de, D-8 Teşkilatı'nın "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" başlığıyla düzenlenen 11. Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ederek sözlerine başladı. Şerif, D-8'nin "önemli bir platform olduğunu" ve "çok kritik bir konjonktürde bir araya geldiklerini" belirtti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin önemine dikkati çeken Şerif, "Gazze'de ateşkes olmadan barış, refah ve kalkınma, ne o bölgede ne de küresel anlamda gerçekleşebilir." diye konuştu.

Gazze ve Lübnan'ın eşit derecede toplantıda gündeme alınmasını isteyen Şerif, Azerbaycan'ı D-8'e katılımından dolayı tebrik ederek, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinin D-8 hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunacağını" söyledi.

- GENÇLER VE KOBİ'LER EKONOMİK KALKINMANIN "KİLİT İTİCİ GÜCÜ"

"Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek" temasının D-8 ülkelerinin ortak refahı için bir şablon ortaya koyduğunu ifade eden Şerif, gençler ve KOBİ'lerin ülkelerin ekonomik kalkınmasının "kilit itici gücü" olduğunu vurguladı.

Şerif, "Gençler, enerji, yeni fikirler ve üretkenliği beraberinde getirir. Aynı şekilde KOBİ'ler de istihdam oluşturur, inovasyonu destekler ve girişimciliği artırır." dedi.

D-8 ülkelerine, gençlere ve KOBİ'lere yatırım yaparak kapsayıcı ve güçlü ekonomiler oluşturma çağrısında bulunan Şerif, "Bu ekonomiler, bugünün ve geleceğin küresel sınamalarına karşı durabilirler." şeklinde konuştu.

Şerif, "Nüfusumuzun yüzde 60'dan fazlası 30 yaş altında. Dolayısıyla, inovasyon ve büyüme potansiyelimiz çok yüksek. Ancak, bu potansiyelin kullanılması için doğru beceriler, fırsatlar ve finansal kaynaklara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan hükümetinin "Gençlik Programı" yoluyla kaliteli eğitim vermek, istihdam ve fırsat oluşturmak için 2013'ten bu yana çalışmalar yaptığını, program kapsamında 600 bin başarılı öğrenciye bilgisayar verilmesi ve yüzbinlerce kişiye burs sağlanmasının yanı sıra yapay zeka ve data analizi dahil pek çok alanda eğitimler verildiğini kaydetti.

D-8 ülkelerinden Pakistan-İran-Türkiye arasında kurulması planlanan (İslamabad-Tahran-İstanbul) koridorun önemine değinerek, arz-talep zincirini sağlamak konusunda güvenli bir koridor olabileceğini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin gençlere ve KOBİ'lere destek verilmesi konusunda "önemli bir fırsat sunduğunu" da sözlerine ekledi.

Komşu bugün itibariyle başlatıyor Kaçan 2 bin Esed askeri için karar

Sisi: İsrail saldırıları uluslararası kararlara tehdit oluşturuyor

Bölge ülkelerine çağrıda bulundu Putin'den Hmeymim Üssü teklifi