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Ekonomi

Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından 2023 Temmuz asgari ücret zammını açıkladı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında rekor artışla 11 bin 402 TL oldu. Peki Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

20 Haziran 2023 Salı 14:36 - Güncelleme:
Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?
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Yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesini kararlaştırdı. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Peki Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte zamlı maaşın hesaplara yatırılacağı tarih

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 Temmuz ayı asgari ücreti belli oldu. Temmuz ayından itibaren Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 404 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira olarak uygulanacak.

Yapılan artış yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücret, 8.506 TL'den net 11 bin 402 TL'ye çıkarken, brüt 13 bin 404 TL olarak gerçekleşti. Artış oranı geçtiğimzi yılın ikinci yarısına göre yüzde 107 arttı.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni asgari ücret, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Çalışanlar Haziran ayında çalıştığı günlerin maaşını Temmuzda, Temmuz ayında çalıştığını ise Ağustos'ta alacak. Yani zamlı asgari ücret Ağustos ayında ödenecek.

Temmuz ayında yatacak olan maaŞ 8 bin 506 lira 80 kuruş olacak. Ağustos ayında ise asgari ücretle çalışanlar net 11 bin 402 lira alacaklar.

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Son dakika 2023 Temmuz Net-Brüt asgari ücret kaç TL?

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