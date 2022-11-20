17 saniyede yılanı bulanlar süper zekalı! 12 kişiden birisi bile resimde gizlenmiş yılanı bulamadı!

Ağaç köklerinden oluşan optik illüzyon fotoğrafında 17 saniye içerisinde yılan figürünü bulan kişilerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor. Dünya çapında konuşulan optik illüzyon testi, çözmeye çalışanları oldukça zorluyor. Çalışmaya katılan 12 kişiye uygulanan testte bir kişi bile resimde gizli yılanı bulamadı. İşte algıları alt üst eden o görsel...

17 SANİYEDE YILANI BULUN!

Bu zeka testinde resimde gizlenmiş yılanı 17 saniyede bulmanız isteniyor. Söz konusu görseldeki ağaç köklerinin yoğuunluğu ve kahverengi rengin yoğunlukta olması cevaba ulaşmanızı epeyce zorlaştırıyor.

Bu resimde göz önünde saklanan bir yılan var. Ağaç köklerinin arasına gizlenmiş yılanı 17 saniyede tespit edebilir misiniz? Şimdi bu optik illüzyon mücadelesini deneyerek gözlem becerilerinizi test edin! Hemen şimdi aşağıdaki görseli dikkatle inceleyip ve yılanı bulmaya çalışın.

Bu orman resminde göz önünde saklanan bir yılan var. İnsanların sadece %3'ü yılanı 17 saniyede görebiliyor. Şimdi dikkatlice resm bakıp gözlem becerilerinizi test edin!

Ve yılanı tespit etmek inanılmaz derecede zor olduğu için yakından bakmanız gerekecek.

Resimde çok sayıda ağaç kökü ve kahverengi dal bulunuyor ancak dikkatle bakıldığında kıvrılmış yılanı bulmak oldukça mümkün. Tabii bunu 17 saniyede yapabilmek oldukça zor. Bu kısa sürede yılanın nerede olduğunu göremediniz mi? İşte size bir ipucu: Resmin sağ alt tarafına bakmalısınız.

Bu fotoğrafın sağ köşesinde biraz karanlık bir alanın görüneceği yerde gözlerinizi gezdirmeniz gerekecek. Bu resmi biraz yakınlaştırarak da incleyebilirsiniz. Yılan ağacın köklerinde saklanıyor. Keskin bir gözünüz olmadıkça, kahverengi bir yılan kimse tarafından kolayca görülemez. Sadece 17 saniye içinde bulabilirseniz, üstün zekalı bir dahi olarak anılacaksınız. İnsanların %99'u bu resimdeki yılanı bulamadı.

İŞTE CEVAP!

Resimde gizlenmiş yılan, ağaç köklerinin bir parçasıymış gibi görünüyor. Yılan kendisini ilk bakışta fark edilmesi neredeyse imkansız olacak şekilde yerleştirmiştir.

Ancak, istisnai gözlem becerilerine sahip bazı kullanıcılar, zaman sınırı içinde yılanı kolayca tespit edebilecektir.

Resmin sağ alt tarafında, ağacın kökü etrafında dolanan yılan görülebilir. Renginden dolayı ilk bakışta yılanı ayırt etmek zordur.

Yılanı 17 saniye içinde bulanlar kendilerine üstün zekalı diyebilir.

Optik illüzyonlar veya görsel illüzyonlar, beyninizi kandıran akıl almaz görüntülerdir. Bulmaca meraklıları bu resimde gizlenmiş yılanı rekor sürede bulmak için mücadele ederken bu zorlu testte yer alan benzer öğeler kafa karıştırıyor.

Sadece bu da değil, optik illüzyonlar gözlem becerilerinin yanı sıra konsantrasyonun geliştirilmesine de yardımcı olur.

Star Gazetesi