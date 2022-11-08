7 saniyede fareyi bulan rekor kırıyor! Hiç kimse verilen sürede resimde gizlenmiş fareyi bulamadı!

Kedilerden oluşan optik illüzyon fotoğrafında 7 saniye içerisinde fareyi bulan kişilerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği ortaya çıktı. Dünya çapında konuşulan optik illüzyon testi çok basit görünse de, hiç kimse verilen sürede resimde gizlenmiş fareyi bulamıyor. 20 kişiye uygulanan testte bir kişi bile resimde gizli fareyi 7 saniyeden önce göremedi. İşte IQ'nuzu test etmeniz için eğlenceli bir oyun.

7 SANİYEDEN ÖNCE FAREYİ BULUN!

Bu zeka testinde resimde gizlenmiş fareyi 7 saniyede bulmanız isteniyor. Söz konusu görseldeki kedilerin benzer ve çok sayıda olması cevaba ulaşmanızı zorlaştırıyor.

Resim dikkatinizi dağıtacak birçok kediden oluştuğu için fareyi bulmak zor görünebilir. Ancak kedilerin gözlerini ve kulaklarını dikkatlice incelerseniz, diğerlerinden farklı olanı bulabilirsiniz. . Hemen şimdi aşağıdaki görseli dikkatle inceleyip fareyi bulmaya çalışın.

Testi çözmeye çalışanlar kedileri dikkatle incelerken, farenin kusursuz bir şekilde aralarına karıştığını fark edebilirler.

Ve fareyi 7 saniye gibi bir sürede tespit etmek zor olduğu için yakından bakmanız gerekecek.

Resimde çok sayıda kedi bulunuyor ancak dikkatle bakıldığında fareyi bulmak oldukça mümkün. Tabi bunu 7 saniyede yapabilmek oldukça zor. Bu kısa sürede yılanın nerede olduğunu göremediniz mi? İşte size bir ipucu: İpucu: Farelerin kulakları, gözleri, ağzı ve bıyıkları dahil olmak üzere yüz kısımlarına bakın.

İŞTE CEVAP

Yakından bakarsanız, farenin kulakları, gözleri ve hatta yüz şeklinin bile kedilerden farklı olduğunu fark edebilirsiniz.

Normal bir insan beyni, sadece şeylere veya görüntülere farklı açılardan bakarak farklı algılar oluşturabilir.

Fareyi 7 saniye içinde bulanlar kendilerine rekortmen diyebilir.