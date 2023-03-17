''18 Mart'' ayıbından dönmek için HDP ziyareti ertelendi!

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta HDP ile yapacağı görüşmenin gelen tepkiler üzerine önce bugüne alındığı ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu İzmir İktisat Kongresi Programı'na katılacağına işaret etti, bu nedenle siyasi partilere yapılan ziyaretlerin "toplulaştırması" çabası olduğunu söyledi. Ancak daha sonra HDP'den yapılan açıklamada, ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

'BİZ ŞEHİTLERE, ONLAR TERÖRİSTLERE'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'taki HDP ziyaretine Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi sert bir açıklamayla cevap verdi: Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi! Biz şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz. Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaatleri görüşmeye çıkıyor.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu HDP'nin kapısına gidiyor

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