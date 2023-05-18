19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da 19 Mayıs 2023 İETT, Metro, Marmaray ve vapurlar bedava mı?

19 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı konusu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın'nün resmi tatil olması nedeniyle gündeme geldi. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda; Toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur, Marmaray) 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz olacak mı, olmayacak mı merakla araştırılıyor. Peki 19 Mayıs 2023 İETT, Metro, Marmaray ve vapurlar bedava mı? İşte ücretsiz olacak toplu taşıma araçları

19 MAYIS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?



19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı konusu milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alıyor. Resmi tatillerde ve bayramlarda İETT ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki 19 Mayıs'ta otobüsler ve vapurlar ücretsiz mi? Metro, Marmaray, vapur ve İETT'de akbil bedava mı 2022? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak. Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşu da kapalı olacak.

İstanbul'da 19 Mayıs 2023 İETT, Metro, Marmaray ve vapurlar bedava mı?

Resmi tatillerde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz yapılıyor. Vapur, metro, Marmaray ve otobüslerin ücretsiz olmasıyla birlikte kişiselleştirilmiş olanlar bu imkandan yararlanabilecekler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Kamu kurumları noter, aile hekimliği, okullar, üniversiteler, belediyeler, borsa, özel ve kamu bankaları kaplı olacak.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.