20 yaş altı gençler arabayla dışarı çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağı maddeleri neleri kapsıyor?

05 Nisan 2020 Pazar 16:33 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirus tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 20 yaş ve altı için de geçerli olacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. Peki 20 yaş altı gençler arabayla dışarı çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağı neleri kapsıyor? İşte sokağa çıkma yasağı maddeleri...

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile 03 Nisan’da valiliklere Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak, uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda alınan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:

Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

* Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

* Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

* Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

* Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında “Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar” başlık ek bir genelge yayınlandı.

Genelgeye göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

Bu zorunlu durumlar haricinde 20 yaş ve altındakiler hiçbir şekilde dışarı çıkamayacaklar. Sokağa çıkma yasağı ihlal edildiği taktirde cezai işlem uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. Güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilecek.

18-20 yaş arasına ilk ihlalde 150 TL ceza, 18 yaşından küçüklerin vasisine (veli) 3.150 TL ceza. 2. defa yakalanırlarsa yine 3.150 TL. 3. defa tekrarlanırsa hapis cezası ile sonuçlanacak.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

ÇALIŞANLAR GENÇLER İÇİN SOSYAL GÜVENLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

