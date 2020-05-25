20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih

25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:14 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:14

Koronavirüs normalleşme sürecine girilmesine rağmen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman bitecek? sorusunun cevabı gençler tarafından yoğun bir biçimde araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının biteceği tarih

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAMAMEN NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih yine vaka sayısının gidişatına göre kesinleşecek fakat normalleşme süreci adımlarına göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman bitecek? sorusunun cevabı kısmen belli oldu. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının biteceği tarih..

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi.

Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih ve kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek:

Koronavirüs Türkiye'de görülmesiyle ilk alınan önlemlerden olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih ise yine 27 Mayıs 2020 olarak öngörülüyor.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.

Koronavirüs normalleşme planı için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu öngörülen tarihte bir değişiklik olması ihtimaller arasında.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında 81 ilde uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.