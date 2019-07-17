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2019 Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları açıklandı mı? Marmara Üniversitesi taban, tavan puanları ve başarı sıralaması yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2019 sonuçları sonrası YKS puan hesaplaması yapmayan üniversite öğrencisi adayları, girmek istedikleri üniversitelerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Bu üniversitelerden birisi de İstanbul’da pek çok kampüsü buluna Marmara Üniversitesi. Bu okuldaki alan ve bölümlerde başarı puanları sıralamasına göre tercih yapmak isteyen adaylar, ‘2019 Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları açıklandı mı? Marmara Üniversitesi taban, tavan puanları ve başarı sıralaması yayınlandı mı? Marmara Üniversitesi’nde hangi bölümde okuyabilirim?’ sorularına yanıt arama motorlarında yanıt arıyor. 2019 Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanlarına dair ayrıntılı bilgiyi haberimizin ayrıntılarında sizler için derledik.

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‘2019 Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları açıklandı mı? Marmara Üniversitesi taban, tavan puanları ve başarı sıralaması yayınlandı mı?’ sorularına YKS 2019 tercihlerini Marmara Üniversitesi’nden yana kullanmak isteyen adaylar tarafından yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2019 sonuçları sonrası YKS puan hesaplaması yapmayan üniversite öğrencisi adayları, Marmara Üniversitesi’nin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden olan Marmara Üniversitesi’nde okumak isteyen adaylar, alan ve bölüm başarı puanlarını öğrenmek için okulun taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Marmara Üniversitesi’nin 2019 yılı taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Marmara Üniversitesi bölümleri taban ve tavan puanlarıyla ilgili fikir sahibi olmanız için geçen senenin puan sıralamasını aşağıda sizler için paylaştık.  Son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. İşte detaylar…

2019 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı Marmara Üniversitesi taban puanları henüz açıklanmadı. 2018 yılının puanlarına göre tercih yapacak adaylar için başarı sıralaması sıralamasını aşağıda sizler için derledik.

2018 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
 
YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.
 

 
YKS PUAN HESAPLAMA
 
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
 
SAYISAL:  AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
 
EŞİT AĞIRLIK:  AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
 
SÖZEL:  AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
 
DİL:  AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
 
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP‘yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.

 

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