‘İstanbul Üniversitesi taban, taban puanları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi taban, taban puanları 2019 sıralaması nedir?’ sorularına ÖSYM’nin cevap kağıtlarını erişime açmasıyla yanıt aranmaya başlandı. İstanbul’un en köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen İstanbul Üniversitesi’nde okumak isteyen öğrenciler, bölüm tercihi yapabilmek için okulun 2019 İstanbul Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. Anacak İstanbul Üniversitesi’nin 2019 yılı taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Taban ve tavan puanları son dakika gelişmelerini haberimizden anbean yakından takip edebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi’nin taban ve tavan puanlarıyla ilgili fikir sahibi olabilmeniz için 2018 yılı ÖSYM taban puanı tablosunu haberimizin içinde sizler için paylaştık. İşte ayrıntıları…

2019 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2019 yılı İstanbul Üniversitesi taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylar 2018 taban puanlarına bakarak konu hakkında fikir sahibi olabilirler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

YKS PUAN HESAPLAMA

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP‘yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.