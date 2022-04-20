23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her sene Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar. Bu sene 23 Nisan Cumartesiye denk geliyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi, iş yerleri açık mı? 23 Nisan 2022'de özel sektör tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

23 Nisan 1920 TBMM açılışı ve Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettiği bugün Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edildi. 23 Nisan her sene çocukların çeşitli etkinlikleriyle gösterilerle kutlanıyor.

23 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

Bu sene 23 Nisan 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına bu gün için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.