Ramazan Bayramı'nda tüm Müslüman erkekler camilere doluşarak bayram namazını kılacak. Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Ramazan Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Peki Ramazan bayramı ne zaman 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte takvime göre bayram tarihi ve tatil olacak günler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

Arefe günü: 1 Mayıs 2022

Ramazan Bayramının 1. günü: 2 Mayıs 2022

Ramazan Bayramının 2. günü: 3 Mayıs 2022

Ramazan Bayramının 3. günü: 4 Mayıs 2022

BAYRAM TATİLİ KAÇ ÜN?

Ramazan Bayramı tatili, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. 29 Nisan Cuma gününden itibaren hafta sonu dahil 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek olan Ramazan Bayramı tatili 5 gün olacak.

Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu dahil 5 gün olması bekleniyor.

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir.

Ramazan bayramında yapılması fıtır sadakası vermek ve bayram namazı kılmak gibi ibadetler vacib kılınmıştır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.