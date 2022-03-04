24 TV ekibi savaş bölgesinde... Canlı yayında sivil noktalar vuruldu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 9'uncu günü... 24 TV muhabiri Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney bölgeden sıcak gelişmeleri saniye saniye aktarmayı sürdürüyor. Canlı yayın esnasında iki sivil yerleşim alanına saldırı gerçekleşti. Bombardıman anı Türk televizyonlarında ilk kez yine 24 ekranlarında yayınlandı.
4 Mart 2022 Cuma 12:24 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 12:39
Rusya'nın saldırısı sivil 2 noktayı hedef aldı. Sivil hipodrom ve yarış pisti vuruldu. Dakikalar önce saldırı düzenlenen bölgede yaşananları 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve 24 TV Kameramanı Uğur Tüney aktardı.