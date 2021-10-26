26 Ekim 2021 Salı 12:38 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 12:38

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel şiirler öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz." demesinden bir gün sonra 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Bu özel günü kutlamak ve değerini anlamak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel şiirleri haberimizde derledik. İşte uzun, kısa, 2, 3, 4 ve 5 kıtalık 29 Ekim şiir örnekleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI EN GÜZEL ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik; öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

29 EKİM 1923

Gökkuşağı çaktı rengarenk dağlara

Irmaklar aktı buz gibi çağlara

Çeşit,çeşit çiçekler açtı bağlara

Kırmızı beyaz boyandı yollara.

Gökyüzünde kuşlar uçuyor özgürce

Yeryüzünde insanlar geziyor kardeşçe

Yıllardır Bayrağımız dalgalanıyor cesurca

Yabancıdır, oyunlar oynar kalleşçe.

Gizli emelinizi Cumhuriyetimize vur,

Sonrada bizden saygı bul,

Hele orda bir dur,

Hür sesimizi yerinde duy.

Fatih Güler

CUMHURİYET

Atatürk'ün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti.

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

29 EKİM

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!

Sokaktan yükselen şu şen naralar,

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

Nerede o dünkü ateşli nabız,

Nerede yastıkta kıvranan başım?

Bu sabah içimde çelikten bir hız,

Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.

Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,

Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,

Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,

Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.

Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,

Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,

Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,

Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.

Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,

Bu bizim davarlar, bizim danalar,

Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,

Bu yiğit erkekler, yiğit analar.

Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,

Bu yanık çehreler, bu bizimkiler,

Bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler,

Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.

Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,

Bu Zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!

Ey rüya, ey hayal, beni terketme.

Ey sabah koynunda senin, hem zinde,

Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,

Bir bahar öğlesi gibi çimen de.

Siz şimdi sokaktan gelen oymaklar,

Yürüyün siz bütün il çocukları,

Göğüslerde gurur, elde bayraklar,

Yürüyün başlar dik, alın yukarı.

Yürüyün ardından siz emellerin,

Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,

Uzaktan çırpınsın size ellerim,

Çırpınsın yüreğim, durana kadar.

29 EKİM

Bugün tüm gücümüzle

Cumhuriyet diyoruz

Özgürlük tacımızla

Cumhuriyet diyoruz

Gelip kutlu şafaklar

Şehit dolu topraklar

Elimizde bayraklar

Cumhuriyet diyoruz

Şu gerçek ki biline

Türkü olsun diline

Her şey feda yoluna

Cumhuriyet diyoruz

Gönlümüzde bin çaba

Oğlan, kız, ana, baba

Ey sevgili merhaba!

Cumhuriyet diyoruz

Atamızdan yadigâr

Her taşında adı var

Köy, şehir bütün diyar

Cumhuriyet diyoruz

Türklüğümüz adına

Alkışlar muradına

Dünyanın inadına

Cumhuriyet diyoruz

Kenan Çarboğa

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!

Komşular, şaşmayın bana komşular,

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

Ahmet Kutsi Tecer

29 EKİM

Kul görülenler millet oldu,

Ata'mın etrafına doldu.

29 Ekim 1923 tarihinde,

Meclis'te Cumhuriyet doğdu.

Türk gencine Ata'sından emanet,

Yönetimlerin en güzeli cumhuriyet.

29 Ekim 1923 tarihinde,

Dalga dalga yayıldı hürriyet.

İshak Özlü

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

29 Ekim şiirleri (3 kıtalık, 4 kıtalık)

29 Ekim şiirleri (kısa 2 kıtalık)

29 Ekim konuşma metni kısa konuşma örnekleri