29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel şiirler öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz." demesinden bir gün sonra 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Bu özel günü kutlamak ve değerini anlamak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel şiirleri haberimizde derledik. İşte uzun, kısa, 2, 3, 4 ve 5 kıtalık 29 Ekim şiir örnekleri
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
Kan akıttık, can verdik; öyle kavuştuk sana,
Adın bile mutluluk veriyor insana.
Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!
Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız,
Damarımızda saklı senin için kanımız.
Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!
Gökkuşağı çaktı rengarenk dağlara
Irmaklar aktı buz gibi çağlara
Çeşit,çeşit çiçekler açtı bağlara
Kırmızı beyaz boyandı yollara.
Gökyüzünde kuşlar uçuyor özgürce
Yeryüzünde insanlar geziyor kardeşçe
Yıllardır Bayrağımız dalgalanıyor cesurca
Yabancıdır, oyunlar oynar kalleşçe.
Gizli emelinizi Cumhuriyetimize vur,
Sonrada bizden saygı bul,
Hele orda bir dur,
Hür sesimizi yerinde duy.
Fatih Güler
Atatürk'ün emaneti,
Seviyoruz cumhuriyeti.
Sevdik hürriyeti,
Sahiplendik cumhuriyeti.
Cumhuriyet benim,
Ben cumhuriyetim.
Ülkemin hüviyeti,
Türkiye Cumhuriyeti.
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!
Sokaktan yükselen şu şen naralar,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!
Nerede o dünkü ateşli nabız,
Nerede yastıkta kıvranan başım?
Bu sabah içimde çelikten bir hız,
Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.
Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,
Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,
Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,
Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.
Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,
Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,
Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,
Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.
Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,
Bu bizim davarlar, bizim danalar,
Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,
Bu yiğit erkekler, yiğit analar.
Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,
Bu yanık çehreler, bu bizimkiler,
Bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler,
Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.
Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,
Bu Zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!
Ey rüya, ey hayal, beni terketme.
Ey sabah koynunda senin, hem zinde,
Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,
Bir bahar öğlesi gibi çimen de.
Siz şimdi sokaktan gelen oymaklar,
Yürüyün siz bütün il çocukları,
Göğüslerde gurur, elde bayraklar,
Yürüyün başlar dik, alın yukarı.
Yürüyün ardından siz emellerin,
Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,
Uzaktan çırpınsın size ellerim,
Çırpınsın yüreğim, durana kadar.
Bugün tüm gücümüzle
Cumhuriyet diyoruz
Özgürlük tacımızla
Cumhuriyet diyoruz
Gelip kutlu şafaklar
Şehit dolu topraklar
Elimizde bayraklar
Cumhuriyet diyoruz
Şu gerçek ki biline
Türkü olsun diline
Her şey feda yoluna
Cumhuriyet diyoruz
Gönlümüzde bin çaba
Oğlan, kız, ana, baba
Ey sevgili merhaba!
Cumhuriyet diyoruz
Atamızdan yadigâr
Her taşında adı var
Köy, şehir bütün diyar
Cumhuriyet diyoruz
Türklüğümüz adına
Alkışlar muradına
Dünyanın inadına
Cumhuriyet diyoruz
Kenan Çarboğa
Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.
Cumhuriyet
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!
Komşular, şaşmayın bana komşular,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!
Ahmet Kutsi Tecer
Kul görülenler millet oldu,
Ata'mın etrafına doldu.
29 Ekim 1923 tarihinde,
Meclis'te Cumhuriyet doğdu.
Türk gencine Ata'sından emanet,
Yönetimlerin en güzeli cumhuriyet.
29 Ekim 1923 tarihinde,
Dalga dalga yayıldı hürriyet.
İshak Özlü
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR